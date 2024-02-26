ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ 22 .. إزالة 31 حالة تعد بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بأسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملات متتالية إستهدفت إزالة 31 حالة تعد على أراضى أملاك الجولة بمساحة 10 آلاف و 260 م2 وذلك بنطاق أحياء غرب وجنوب، وشارك فى هذه الحملات القيادات الأمنية بمديرة أمن أسوان بمتابعة من اللواء مجدى سالم، وأيضاً نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والفنيين والعاملين مدعمين بالمعدات الثقيلة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ، وتنوعت الإزالات ما بين إزالات صادر لها قرارات سابقة بواقع 9 حالات ، وإزالات فورية فى المهد بواقع 22 حالة .

إزالة تعديات

جهود إزالة التعديات بأسوان

ويأتي ذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجه الـ 22 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبناءً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية.