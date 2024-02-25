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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القومى للمرأة بأسوان يواصل تنفيذ أنشطته ضمن مبادرة تنمية الأسرة

جهود المجلس القومى
جهود المجلس القومى للمرأة بأسوان

أعلنت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان  إنطلاق المرحلة الثانية من تدريبات التثقيف المالى لتمكين السيدات إقتصادياً حيث تم تنفيذ البرامج التدريبية التوعوية بقرى بنبان والطويسة التابعة لمركز كوم دراو ، فضلاً عن قرى فارس وفطيرة التابعة لمركز كوم أمبو بالتعاون مع شيوخ الأزهر الشريف.

ولفتت هدى مصطفى إلى أنه يتوازى مع ذلك إستكمال أنشطة فرع المجلس الخاصة بتعزيز أساليب النظرة الإيجابية للمستقبل ، وتنظيم جلسات مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء بما يساهم فى تحقيق المحاور الهادفة للإرتقاء بالأسرة فى إطار التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى وزيادة الوعى بالتعامل مع كافة القضايا المجتمعية .

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تنمية الأسرة

ويأتى ذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يواصل فرع المجلس القومى للمرأة سلسلة الأنشطة والجهود المبذولة لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى تنفيذاً لفعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

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