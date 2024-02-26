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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان .. وحدة حياة كريمة تتابع مشروعات الرصف بقرى مركزى إدفو ونصر النوبة

مشروعات رصف الطرق
مشروعات رصف الطرق بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية لرصف الطرق بالقرى المستهدفة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " بمركزى إدفو ونصر النوبة

شدد المحافظ على تكثيف الجهود لسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال المطلوبة فى أسرف وقت من أجل خلق محاور مرورية جديدة تساهم فى تيسير حركة وسائل المواصلات المرورية وتسهيل إنتقال المواطنين والأهالى، وأيضاً نقل المنتجات الزراعية والحرفية بين القرى وبعضها وغيرها من القرى والمدن المجاورة بالشكل المطلوب. 

حياة كريمة 

 أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان جارى إستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة مستويات الأداء ورصد المشكلات والتحديات والعمل على تلبيتها وإيجاد الحلول المناسبة لضمان الإنتهاء من مختلف المشروعات الجارية فى مواعيدها المحددة. 

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنه جارى أعمال التمهيد والتسوية وإضافة التربة الزلطية لمداخل عدد 6 قرى بمركز نصر النوبة وهى قرى بلانة وأبوسمبل ووادى النقرة والمالكى وقورتة ثان ، بالإضافة إلى قرية أبوهور وذلك بأطوال بلغت 14,7 كم.

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافى بأن ذلك يتوازى مع تنفيذ مشروع رصف طريق بلانة / نصر النوبة بطول 38 كم ، بالإضافة إلى رصف طريق وادى النقرة / توشكى بطول 30 كم ، علاوة على مشروع رصف الطرق بقرية وادى الصعايدة بمركز إدفو بطول 21,3 كم .

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