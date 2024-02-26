تعليم أسوان تجري مقابلات لاختيار المرشحين للدفعة الثانية بمبادرة 1000 مدير مدرسة 

عقد المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بمكتبه عدداً من المقابلات الشخصية للمتقدمين كمرشحين للدفعة الثانية من مبادرة 1000 معلم من شباب المعلمين لتدريبهم وتأهيلهم كمديرى مدارس حيث يتم اختيار 15 مرشحاً .

وقد تكونت لجنة المقابلات من محمد السيد مدير عام التعليم الفنى، ومحمد السانوسى مدير عام الخدمات التربوية، ومنى كمال مدير الشئون المالية والإدارية، وخالد عبد الله مدير الشئون القانونية، وخالد محمد مدير الموارد البشرية، وإيمان بكرى موجه أول مالى وإدارى، وحنان عبد الرازق موجه عام التربية النفسية، وحسن الصغير منسق المبادرة.

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الجدير بالذكر أنه سيتم إجراء مقابلة شخصية من قبل لجنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسادة المرشحين ، ثم برنامج تأهيلى لمدة أسبوع بالوزارة عن طريق الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، واجتياز اختبارات الأكاديمية العسكرية المصرية لاختيار المقبولين منهم، على أن يتم تأهيلهم داخل الأكاديمية لمدة 6 أشهر للحصول على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومى.