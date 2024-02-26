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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشدد على الانتهاء من مشروعات الرصف بإدفو ونصر النوبة

صدى البلد

شدد محافظ أسوان أشرف عطية على تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة في أسرع وقت من أجل خلق محاور مرورية جديدة تسهم في تيسير حركة وسائل المواصلات المرورية وتسهيل انتقال المواطنين والأهالي ونقل المنتجات الزراعية والحرفية بين القرى وبعضها وغيرها من القرى والمدن المجاورة بالشكل المطلوب.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ أسوان نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية لرصف الطرق بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصري .. حياة كريمة) بمركزى إدفو ونصر النوبة.

 أكد ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان يجرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمتابعة مستويات الأداء ورصد المشكلات والتحديات والعمل على تلبيتها وإيجاد الحلول المناسبة لضمان الانتهاء من مختلف المشروعات الجارية فى مواعيدها المحددة، مشيراً إلى أنه يجرى تنفيذأعمال التمهيد والتسوية لمداخل 6 قرى بمركز نصر النوبة وهي بلانة وأبوسمبل ووادي النقرة والمالكي وقورتة ثان، بالإضافة إلى قرية أبوهور وبأطوال بلغت 14.7 كيلو متر. 

أوضح أن ذلك يتوازى مع تنفيذ مشروع رصف طريق بلانة / نصر النوبة بطول 38 كم، بالإضافة إلى رصف طريق وادي النقرة / توشكى بطول 30 كم، علاوة على مشروع رصف الطرق بقرية وادي الصعايدة بمركز إدفو بطول 21.3 كم.

في محافظة دبني سويف تابع المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم أعمال التمهيد والتجهيز لقطعة أرض ببياض العرب، بجوار نزلة /مطلع محور عدلي منصور من ناحية الشرق، بهدف إتاحتها كسوق للسيارات المستعملة ليخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

تفقد المحافظ أعمال التمهيد والتسوية التي تمت للمساحة المقرر استغلالها على مساحة فدانين بالقرب من منزل محور عدلي منصور من الناحية الشرقية والتي من المقرر أن تستوعب أكثر من 200 سيارة ضمن خطة المحافظة وجهودها الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة التي تشمل النهوض بــ 6 قطاعات اقتصادية أساسية.

أكد محافظ بني سويف أهمية الاستغلال الأمثل للمنطقة، لاسيما مع موقعها الجغرافي المتميز الذي يتقاطع مع الطريق الشرقي القديم والطريق الحر وقربها من المنطقة الصناعية ومطلع ومنزل محور عدلي منصور، موجها بالدقة في عملية التخطيط والمرونة لإحداث أي تعديلات يمكن إضافتها بعد إجراء تجربة مبدئية للوقوف على طبيعة الموقف على أرض الواقع للتقييم وتلافي الملاحظات أو السلبيات وصولاً للوضع النهائي للمشروع.

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