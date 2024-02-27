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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية العمل أسوان: مواصلة دورات وحدة التدريب المتنقلة بنصر النوبة

أنشطة مديرية العمل
أنشطة مديرية العمل بأسوان

أوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان بأنه يتم متابعة التدريبات المهنية بالوحدة التدريبية المتنقلة بمركز وقرى نصر النوبة ، والتى تأتى ضمن سلسلة الخدمات التدريبية التى تستهدف القرى الأكثر إحتياجاً لتحسين الجانب المعيشى لهم ، خاصة المرأة المعيلة والشباب الباحث عن فرص العمل ، ويتم حالياً تدريب الدفعة السادسة بورشة الملابس الجاهزة بقرى مركز نصر النوبة حيث تم تدريب العديد من السيدات والمعيلات بالدورات السابقة من قرى عنيبة ، وتوشكى ، وقتة ، ووادى العرب ، والجنينة والشباك ، ومصمص ، وإبريم ، وبلانة ، وأبو سمبل ، وحجازة ، وقورتة ، والديوان ، وكورسكو .

ويأتي ذلك ضمن الجهود المكثفة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " مهنتك مستقبلك " ، وفى إطار تكليفات وزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتمكين المرأة إقتصادياً وتعزيز حصولها على فرص لائقة لإقتحام سوق العمل .

 

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وقال فوزى صابر بأنه جار استكمال تنفيذ حزمة البرامج التدريبية لأحداث نوع من إشباع الإحتياجات التدربيبة لدى الشباب والشابات من الجنسين ، فيما قدمت المتدربات والمتدربين لهذه الدورات التدريبية تنفيذ مثل هذه الدورات التدريببة المجانية  ، مقدمين الشكر لوزير العمل حسن شحاته ، ولمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية ، ولكل القائمين على العملية التدريبية بالمديرية والمحافظة .

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