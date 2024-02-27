مديرية العمل أسوان: مواصلة دورات وحدة التدريب المتنقلة بنصر النوبة

أوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان بأنه يتم متابعة التدريبات المهنية بالوحدة التدريبية المتنقلة بمركز وقرى نصر النوبة ، والتى تأتى ضمن سلسلة الخدمات التدريبية التى تستهدف القرى الأكثر إحتياجاً لتحسين الجانب المعيشى لهم ، خاصة المرأة المعيلة والشباب الباحث عن فرص العمل ، ويتم حالياً تدريب الدفعة السادسة بورشة الملابس الجاهزة بقرى مركز نصر النوبة حيث تم تدريب العديد من السيدات والمعيلات بالدورات السابقة من قرى عنيبة ، وتوشكى ، وقتة ، ووادى العرب ، والجنينة والشباك ، ومصمص ، وإبريم ، وبلانة ، وأبو سمبل ، وحجازة ، وقورتة ، والديوان ، وكورسكو .

ويأتي ذلك ضمن الجهود المكثفة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " مهنتك مستقبلك " ، وفى إطار تكليفات وزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتمكين المرأة إقتصادياً وتعزيز حصولها على فرص لائقة لإقتحام سوق العمل .

سوق العمل

وقال فوزى صابر بأنه جار استكمال تنفيذ حزمة البرامج التدريبية لأحداث نوع من إشباع الإحتياجات التدربيبة لدى الشباب والشابات من الجنسين ، فيما قدمت المتدربات والمتدربين لهذه الدورات التدريبية تنفيذ مثل هذه الدورات التدريببة المجانية ، مقدمين الشكر لوزير العمل حسن شحاته ، ولمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية ، ولكل القائمين على العملية التدريبية بالمديرية والمحافظة .