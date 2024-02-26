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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشارك بالنسخة الـ16 لجائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى فعاليات النسخة الـ 16 لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ، والتي تم افتتاحها اليوم بإمارة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء

ويأتي ذلك بحضور الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة ولفيف من المهتمين والمختصين في مجال زراعة وإنتاج التمور حول العالم، وقد تضمنت الفعاليات تكريم الفائزين بالجائزة. 

ومن جانبه كشف محافظ أسوان عن أنه تم الإتفاق مع الجانب الاماراتي على إنشاء مصنع لمنتجات التمور بأحدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق الإستثمار الأفضل لمنتجات المحافظة من التمور الجافة ، والاستغلال الأمثل لأكثر من ٢،٥ مليون نخلة ، معربا عن بالغ تقديره لدولة الإمارات الشقيقة و جائزة خليفة الدولية والتي تعنى بتطوير إنتاجية وتصنيع التمور وتعزيز الأساليب العلمية الحديثة في مجالات الزراعة ومكافحة الآفات و توفير نقطة التقاء لتبادل الخبرات بين منتجي التمور عالميا. 

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جائزة 

وأشاد اللواء أشرف عطية بجهود منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقديم الدعم والخبرات الهامة لمنتجي التمور في محافظة أسوان في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل .

 

جانب من الفعاليات 

 

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