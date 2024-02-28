عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة أسوان ونقيب الأطباء يشهدان تخريج الدفعة التاسعة بكلية الطب

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور أسامة عبدالحى نقيب أطباء مصر حفل تخرج الدفعة التاسعة بكلية الطب، بحضور قيادات الجامعة ومستشفيات أسوان الجامعية، بجانب حضور أهالى وأسر الطلاب.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطنى وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمات من الحضور، وأدى طلاب كلية الطب "قسم الولاء" وتم توزيع دروع وشهادات تقدير على الخريجين، وسط تفاعل كبير من الحضور. 

محافظ أسوان يشارك في تكريم الفائزين بمؤتمر «نخيل التمر والابتكار الزراعي»

مديرية العمل أسوان: مواصلة دورات وحدة التدريب المتنقلة بنصر النوبة

حفل تخرج 

وخلال الحفل، أكد الدكتور أيمن عثمان على أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالكوادر الطبية وبالجهد الذي قاموا ويقوموا به فهم جيش مصر الأبيض.

فيما أوضح الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب أطباء مصر، عن سعادته بتواجده في هذا الحفل مؤكدا تمنياته لكل الخريجين بالتوفيق فيما هو قادم باذن الله.

بينما أشار الدكتور محمد ذكى الدهشورى، عميد كلية الطب، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى الطيرى، إلى أننا نحتفل اليوم سويا بتخريج دفعة جديدة من شباب الأطباء فهم جنود الجيش الأبيض الذين تلقوا مبادئ العلوم الطبية داخل هذا الصرح الطبي الذي ولد عملاقا منذ نشأته. 

وأكد على أننا نحمل مشاعر الفخر والاعتزاز والفرح بتخرج هذه الدفعة الجديدة وبما استطاعوا أن يحققوه من تفوق وتميز طوال سنوات الدراسة فأروع اللحظات التي يتمناها المرء في حياته هي تتويج التعب بالنجاح فهنيئا من القلب لكل الخريجين. 

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان جامعة اسوان اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

حقي أقدم بلاغ في عادل إمام..دفاع المتهمين في سرقة مريهان حسين يكشف تفاصيل مثيرة

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يشارك في تكريم الفائزين بمؤتمر «نخيل التمر والابتكار الزراعي»

ترشيحاتنا

وزير المالية: إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد على التسويات عبر عملات البريكس المحلية

الجمعة 30 درجة.. مفاجآت في حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

زيلينسكي في موقف حرج.. روسيا تكشف وضع القوات الأوكرانية على خط المواجهة

الوسطاء بين حماس وإسرائيل يؤكدون: توقيع اتفاق التبادل قبل 10 مارس

العملات تستقر في بداية تعاملات اليوم 28-2-2024

فرض نفسه على كولر.. مهيب عبد الهادي يشيد بموقف كهربا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

واحدة تاني رمت نفسها.. تكرار حادثة حبيبة الشماع| كيف تحمين نفسك من الخطف؟

شاهد.. ديناصورات ترقص على أغنية شعبية| ما القصة؟

سيدة أمريكية تثير الجدل بحجم لسانها وتدخل موسوعة جينيس

فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ