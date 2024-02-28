رئيس جامعة أسوان ونقيب الأطباء يشهدان تخريج الدفعة التاسعة بكلية الطب

شهد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور أسامة عبدالحى نقيب أطباء مصر حفل تخرج الدفعة التاسعة بكلية الطب، بحضور قيادات الجامعة ومستشفيات أسوان الجامعية، بجانب حضور أهالى وأسر الطلاب.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطنى وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمات من الحضور، وأدى طلاب كلية الطب "قسم الولاء" وتم توزيع دروع وشهادات تقدير على الخريجين، وسط تفاعل كبير من الحضور.

حفل تخرج

وخلال الحفل، أكد الدكتور أيمن عثمان على أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالكوادر الطبية وبالجهد الذي قاموا ويقوموا به فهم جيش مصر الأبيض.

فيما أوضح الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب أطباء مصر، عن سعادته بتواجده في هذا الحفل مؤكدا تمنياته لكل الخريجين بالتوفيق فيما هو قادم باذن الله.

بينما أشار الدكتور محمد ذكى الدهشورى، عميد كلية الطب، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى الطيرى، إلى أننا نحتفل اليوم سويا بتخريج دفعة جديدة من شباب الأطباء فهم جنود الجيش الأبيض الذين تلقوا مبادئ العلوم الطبية داخل هذا الصرح الطبي الذي ولد عملاقا منذ نشأته.

وأكد على أننا نحمل مشاعر الفخر والاعتزاز والفرح بتخرج هذه الدفعة الجديدة وبما استطاعوا أن يحققوه من تفوق وتميز طوال سنوات الدراسة فأروع اللحظات التي يتمناها المرء في حياته هي تتويج التعب بالنجاح فهنيئا من القلب لكل الخريجين.