في لقائه مع السفيرة الأمريكية.. محافظ أسوان يستعرض الفرص الاستثمارية

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان هيرو قادر سفيرة دولة أمريكا الصديقة بمصر ، والوفد المرافق لها والذى ضم كل من شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ) ، و إيريك إيجليستون المنسق بالسفارة ، وذلك بحضور المهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى بالمحافظة .

وخلال اللقاء رحب اللواء أشرف عطية بزيارة الوفد الأمريكى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية وهو الذى يعكس مكانة الدولة المصرية التاريخية والحضارية ، فضلاً عن ما تمتلكه أسوان من مقومات عديدة ، وتنوع المنتج السياحى .

وأكد المحافظ على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1922 ، والتى تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة فى ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، والهادفة لتحقيق السلام والإستقرار مما أثمر بدوره عن تنفيذ مشروعات يقوم بها الجانب الأمريكى على أرض محافظة أسوان من أبرزها دعم مشروع التحول الرقمى والمراكز التكنولوجية ، والتى ستصل إلى 60 مركز تكنولوجى مما ساهم فى الحد من الفساد بالفصل بين متلقى ومقدم الخدمة ، وتم الوصول إلى مرحلة تقديم الخدمات للمواطنين بمنازلهم ، ونسعى دائماً لتحقيق النجاح والتميز ، وتطبيق سياسة الثواب والعقاب ، وتحقق ذلك بحصول المحافظة على العديد من جوائز التميز على المستوى الحكومى والدولى .

وإستعرض اللواء أشرف عطية سلسلة النجاحات والإنجازات التى حققتها الدولة المصرية ، وتم إقتحامها على أرض أسوان تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى كافة قطاعات العمل العام ، والتى كان لها مردود إيجابى لتلبية المطالب الجماهيرية ، والإرتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وذلك بدءاً من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، والمحاور والطرق والكبارى ، والقطار السريع ، مع إحلال وتجديد البنية التحتية ، والتطوير والتجميل ، وكذا مشروعات تمكين المرأة .

وطالب المحافظ بإعطاء الأولوية لجذب المشروعات السياحية والإستثمارية فى ظل توافر الكثير من الفرص الإقتصادية المتعددة ، وتنوع الثروات الطبيعية ومصادر الطاقة ، فضلاً عن موقعها الجغرافى وما تمتلكه من موانئ ومطارات ، ودعم المحافظة لإنشاء مدينة كاملة للجرانيت ، وكذا التوسع فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة ، وإنشاء 2 مصنع لتدوير القمامة للإستفادة من حجم المخلفات الصلبة .

التطوير والتجميل

فيما أشادت سفيرة دولة أمريكا بما شاهدته وأعضاء الوفد المرافق لها من جهود كبيرة فى التطوير والتجميل ، وأيضاً التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى ، والتوافق على تحقيق الأفضل دائماً للمواطن الأسوانى ، مؤكدين على دعم المحافظة لتنفيذ المشروعات الإستثمارية ، والإستفادة من حجم الثروات العديدة التى تتفرد بها أسوان سواء المحجرية أو التعدينية أو السمكية .

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بتقديم درع المحافظة والهدايا التذكارية التى تحمل طابع الهوية البصرية وذلك للسفيرة الأمريكية ولأعضاء الوفد تعبيراً عن ترحيب أسوان بهم وإعتزازاً وتقديراً لعلاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .