برامج تدريب مجانية على مهن يحتاجها سوق العمل لشباب أسوان

تابعت مديرية العمل بمحافظة أسوان ، البرامج التدريبية المجانية المنفذة بمراكز التدريب التابعة لها ، والتي تقدمها من أجل تحسين المستوى المهاري للشباب في المهن الاكثر طلبا في سوق العمل الداخلي والخارجي ، على مختلف المهن بمركز تدريب مهني المحمودية للخطة المحلية التدريبية للعام المالي 2023- 2024 ، وذلك لطلاب التعليم الفني الصناعي، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مديرية العمل ومديرية التربية والتعليم ، ومشروع قوى عاملة مصر بأسوان ، حيث بدأت التدريبات في 6 ورش تدريبية بمهن ( الطاقة الشمسية ، وصيانة الشاشات وتركيب كاميرات المراقبة والريسيفر ،وصيانة الأجهزة المنزلية ، وكهرباء المنازل ، والملابس الجاهزة ) كما يجرى حاليا تنفيذ عدد 2 برنامج تدريبي على مهنة الملابس الجاهزة ، وبرنامج تدريبي في باقي المهن بواقع 120 متدرب يتم ترشيحهم لرفع المستوى المهاري لطلبة التعليم الفني الصناعي.

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك التدريبات فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف برامج التدريب المجانية للشباب من الجنسين ليتم من خلالها تخريج كوادر مهنية قادرة علي دخول سوق العمل بشكل مباشر أو غير مباشر بخلق فرص عمل ذاتية له واستثمار ما تم اكتسابه من مهارات التدريب التي تؤهلهم لممارسة نشاط مهني يدر عليهم دخل مناسب ، وأضاف مدير المديرية أنه يجري حاليا التنسيق بين الجهتين لتنفيذ برامج اخري في الفترة المقبلة على مجموعة من المهن مثل التبريد والتكييف ، برامج الحاسب الآلي، اللغات الأجنبية وذلك لتأهيل طلاب التعليم الصناعي بشكل جيد ومتكامل وهو ما يسعي اليه برنامج مهني 2030 التي أطلقته الوزارة مؤخراً برعاية الوزير حسن شحاتة وزير العمل حتى يصبح الفني قادراً على العمل بالداخل وبالخارج.