ضبط أربعيني لاتجاره في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بسوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أخميم، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط حاصل على دبلوم صناعي في منتصف الأربعينات من العمر، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وذلك من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج والاتجار فيها خارج نطاق السوق المصرفية، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود معلومات مفادها اتجار المدعو “منصور. م. ع. س”، 45 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، ويقيم دائرة المركز، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمركز.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبحوزته بندقية آلية، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الدفاع.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.