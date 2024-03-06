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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قسم الأطفال بطب سوهاج ينظم المؤتمر العلمي لوحدات التمثيل الغذائي

صدى البلد

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتنظيم اللقاءات المؤتمرات العلمية في كافه المجالات وخاصة المجال الطبي، لما لها من دور حيوي في تدعيم التواصل وتبادل الخبرات بين شباب الأطباء من مختلف الجامعات المصرية ونشر التعليم الطبي في صعيد مصر.

وثمن دور كلية الطب وما تمتلكه من كوادر علمية متميزة وأقسام رائده ومتميزة في تقديم خدماتها لملايين المرضي من مختلف محافظات صعيد مصر.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ان قسم طب الاطفال نظم المؤتمر العلمى لوحدات التمثيل الغذائى والوارثة والغدد الصماء والتغذية الاكلينيكية وذلك بحضور الدكتور محمد نصر الدين حمدون وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

والدكتور عبدالرحيم عبدربه صادق استاذ ورئيس قسم طب الاطفال ورئيس المؤتمر، وعدد من اساتذة الاطفال المحاضرين بالمؤتمر من الجامعات المصرية المختلفة ومنها الإسكندرية، عين شمس، اسيوط، جامعة الأزهر بأسيوط والزقازيق بالإضافة لجامعة سوهاج.

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وأوضح الدكتور عبدالرحيم عبدربه صادق انه شارك بفاعليات المؤتمر حوالى ٢٠٠ طبيب وأخصائى واستشارى وطبيب مقيم وأعضاء هيئة التدريس من كلية الطب، وكافة مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، حيث ناقش عدداً من الموضوعات الهامة منها دور التغذية فى نمو المخ، مرض بومبيه الوراثى وعلاجه مع عرض حالات له يتم علاجها بقسم طب الاطفال وحدة العلاج الإنزيمي.

ولذلك إلى جانب مناقشة مرض دوشين ودور التغذية فيه، ومرض ضمور العضلات الشوكى وأحدث علاجات له والمبادرة الرئاسية لضمور العضلات، إلي جانب مرض المخاط السكرى أعراضه وعلاجه وعرض الحالات التي تعالج بقسم طب الأطفال.

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