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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عشريني أسفل قطار "الأقصر - القاهرة" في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت حياة شاب في نهاية العقد الثالث من العُمر، أسفل عجلات قطار روسي "الأقصر/ القاهرة"، وذلك أثناء محاولته النزول من القطار بمحطة سكة حديد البلينا جنوب محافظة سوهاج، حيث انزلقت قدماه وسقط اسفل القطار.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود محضرًا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد البلينا بوجود جثة على الخط دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعو (محمد ن.ح.ع، 27 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، ويقيم دائرة مركز نجع حمادي)، وأفاد شقيق والدته المدعو (محمد ع.ا.ج، 60 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز نجع حمادي)، قرر بأن الفقيد كان يستقل القطار وكان يقف على باب القطار استعدادًا للنزول بمحطة سكة حديد البلينا لشراء بعض المأكولات، وحال ذلك إختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار؛ ما أدى إلى لفظه أنفاسه الأخيرة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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