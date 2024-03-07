بسعر 27 جنيها للكيلو .. تموين القليوبية تطلق مبادرة "سكرك جنب بيتك"

أطقلت مديرية التموين بالقليوبية مبادرة "سكرك جنب بيتك"، لتوزيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد لتخفيف العبء على المواطنين.



وقال عيد عبد الله وكيل وزارة التموين في القليوبية أن المبادرة تأتى فى إطار خطة المديرية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بسعر مخفض 27 جنيه لكيلو السكر، بجانب الاستمرار في افتتاح العديد من معارض اهلا رمضان والشوادر.



وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم افتتاح 9 معارض اهلا رمضان بمدن بنها وحي شرق شبرا الخيمة وحي غرب شبرا الخيمة وطوخ وقها والخصوص والقناطر الخيرية.

وأوضح أن المحافظة تستهدف افتتاح 12 معرض يغطي جميع انحاء المحافظة بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.



الجير بالذكر أنه تم توزيع الكميات على النحو التالي، تم توزيع كمية قدرها 5 أطنان بحي غرب شبرا، وكمية قدرها 3 أطنان و400 كيلو بقليوب، وكمية قدرها 700 كيلو بحي شرق شبرا، وكمية قدرها 8 أطنان ببنها، وكمية قدرها 2 طن بكفر شكر، وكمية قدرها 14 طن بالخانكة، وكمية قدرها 23.5 طن بطوخ، وكمية قدرها 18 طن بقها.



كما تم توزيع كمية قدرها 350 طن بقليوب، وكمية قدرها طن بكفر شكر، وكمية قدرها 5طن بحى شرق شبرا الخيمة وكمية قدرها 1.5 طن ببنها، ووكمية قدرها 9 طن بقها، وكمية قدرها 7 طن بالخانكة، وكمية قدرها 6 طن بطوخ وبذلك يكون إجمالي الكميات الموزعة على مدار اسبوع بمحافظة القليوبية 444 طن كيلو سكر المبادرة تحت إشراف ورقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن.