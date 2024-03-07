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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

معاها الشاحن وكابل الـUSB.. موبايلات جديدة من هواوي بمميزات كبيرة وأسعار رمزية

موبايلات جديدة من
موبايلات جديدة من هواوي بمميزات كبيرة وأسعار رمزية..وبييجي م

بدأت شركة هواوي Huawei ببيع اثنين آخرين من هواتفها الذكية القديمة في حالة تجديد في الصين، وهما هاتف P50 Pro وEnjoy 50z.

يعتبر هاتف P50 Pro هو آخر هاتف ذكي من Huawei يضم كاميرات Leica، على الأقل في الدفعات الأولى، بينما يعتبر Enjoy 50z هاتفًا اقتصاديًا.

 

سعر هاتف Huawei P50 Pro المُجدد رسميًا في الصين

• 128 جيجابايت (حوالي 485 دولارًا أمريكيًا).

• 256 جيجابايت  (حوالي 525 دولارًا أمريكيًا).

• 512 جيجابايت - يبدأ من (حوالي 635 دولارًا أمريكيًا).

يأتي الهاتف في سبعة ألوان، وهي: أبيض وسحابي مطرز، وبرتقالي، وأزرق غامق، وذهبي شاي جوز الهند، وأبيض ثلجي، ووردي، وأسود ذهبي أوبسيديان.

من ناحية أخرى، يأتي هاتف Huawei Enjoy 50z المُجدد رسميًا في إصدارات الذاكرة التالية في الصين:

• 128 جيجابايت - يبدأ من (حوالي 95 دولارًا أمريكيًا).

• 256 جيجابايت -  (حوالي 125 دولارًا أمريكيًا).

يمكن الحصول عليه باللون الأخضر النعناعي أو ​​الأسود السحري أو ​​الأزرق الياقوتي.

يأتي كلا الهاتفين المذكورين سابقًا مع إكسسوارات أصلية، مثل الشاحن والكابل.

بالحديث عن المواصفات، يأتي هاتف هواوي Huawei P50 Pro بشاشة OLED منحنية مقاس 6.6 بوصة بدقة 2700 × 1228 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

ويعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 888 الذي يدعم شبكات الجيل الرابع فقط، ويستمد الطاقة من بطارية بسعة 4360 مللي أمبير.

يتميز هاتف هواوي الجديد بنظام كاميرا رباعي يتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ووحدة تصوير عريضة للغاية بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر أحادي اللون بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي periscope بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5x. 

في الأمام، يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل.

يعمل الهاتف من هواوي حاليًا بنظام HarmonyOS 4، ويدعم معايير الشحن السلكي 66 واط واللاسلكي 50 واط.

أما هاتف هواوي Huawei Enjoy 50z، فهو يأتي بشاشة HD + مقاس 6.52 بوصة، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر بصمة مثبت على الجانب، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط.

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