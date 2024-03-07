«أغلى اتنين على قلبي».. أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد والدته وابنته

شارك الفنان أحمد السقا، صورة تجمعه بوالدته وابنته في أحدث ظهور عبر حسابه على انستجرام.

وكتب محتفلاً بعيد ميلادهم: “أغلى اتنين على قلبي في الدنيا بنتي وأمي الاتنين اسمهم نادية وعيد ميلادهم نفس اليوم ”.

من جانب آخر، كشف البرومو لأول مرة عن طبيعة شخصية السقا في المسلسل ، وهي شخصية تدعي نصار فتيحة، والتي ظهرت وهي تقف أمام البحر وكأن نصار يتحدث معه عن ماذا سيحدث الأيام المقبلة.



مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.