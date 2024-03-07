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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب تكريمها من قرينة رئيس الجمهورية.. محافظ الغربية يهنئ السيدة زينب محمود سليمان

محافظ الغربية
محافظ الغربية

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التهنئة بالإنابة عن أهالي الغربية، للسيدة زينب محمود سليمان  ابنة قرية ميت المخلص مركز زفتى محافظة الغربية ؛ عقب تكريمها من السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، في احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، ضمن عددًا من السيدات الملهمات والمتفوقات فى المجالات المختلفة.

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محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير قرية كفر عصام بمركز طنطا

وأشار المحافظ أن السيدة زينب محمود سليمان والشهيرة بزينب هواش قامت بتأسيس جمعية خيرية (روضات الجنة) ومشغل روضات الجنة الخيري لتدريب وتشغيل الفتيات بالشراكة مع محافظة الغربية ، كما قامت بالشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لتقديم العديد من المساعدات الاجتماعية والقوافل العلاجية ، بالاضافة الى كفالة وزواج الايتام .

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محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير قرية كفر عصام بمركز طنطا

وأشاد بقصة كفاحها المليئة بالعطاء، والتي تعد نبراسًا ونموذجًا لكل أم مصرية لا تعرف اليأس أو الاستسلام، مؤكدًا أن الأم المصرية هي رمز العطاء، وأن هناك العديد من نماذج الأمهات في الغربية اللاتي تشكلن حافزًا ونموذجًا للعطاء ومواجهة الصعاب.

الجدير بالذكر ان السيدة زينب هواش حصلت على تكريم من محافظ الغربية لمدة عامين متتالين كأم مثالية لمحافظة الغربية تقديرا لدورها الرائد في العمل الخيري وحياة كريمة.

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