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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير قرية كفر عصام بمركز طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاستمرار في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في جميع الأحياء والمدن؛ من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

أشار إلى تقديم المحافظة لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق، مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة، بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن، في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

 

محافظ الغربية يتابع سير العمل في محور طريق المعامل بمركز طنطا

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لبداية أعمال رصف وتطوير ضمن أعمال رد الشيء لاصلة بقرية كفر عصام شارع داير الناحية بطول ١١٠٠ متر تقريبا حيث يتم بدء كشط طبقة الأسفلت القديمة لإزالة الأسفلت التالف من الشارع تمهيدا لوضع طبقة الاسفلت الجديدة حتى لا يعلو المنسوب، تنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية باستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أشار "رحمى" إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة .

أوضح أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

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