طائرة إغاثية جديدة.. إجراءات كويتية عاجلة لنصرة الفلسطينيين

ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن صباح اليوم الخميس، شهد إقلاع الطائرة الإغاثية الـ46 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها فريق طبي كويتي تطوعي من جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وبدوره؛ ذكرت الأمين العام للجمعية مها البرجس قبيل الإقلاع إن الفريق الطبي التطوعي الكويتي المتجه إلى قطاع غزة متخصص بإجراء العمليات الجراحية ومساندة الطاقم الطبي الفلسطيني في مستشفيات غزة لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

وبينت البرجس أن الفريق الطبي الكويتي المتجه إلى القطاع يهدف إلى المساهمة برفع المعاناة وعلاج المرضى والجرحى خصوصا من الأطفال والنساء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة مضيفة أن البعثة الطبية تشمل أطباء كويتيين حرصوا على المشاركة في هذه المهمة الإنسانية.

وأشارت الي أن دور الفريق يتمثل في تقديم العلاجات اللازمة ومساعدة زملائهم العاملين في المجال الطبي والمساهمة في تخفيف الضغط الشديد على الأطباء والممرضين في غزة.

وثمنت بهذا الخصوص دور الفريق الطبي الكويتي وحرصه على الذهاب إلى قطاع غزة معربة عن اعتزازها بمواقف الأطباء الذين لا يتوانون في تقديم الواجب أينما اقتضى الأمر.

وشددت على الحاجة الماسة لدخول الأجهزة والمعدات اللازمة إلى المراكز الطبية هناك نظرا للنقص الكبير الذي تواجهه المراكز والمستشفيات في قطاع غزة.

وأوضحت أن الهلال الأحمر الكويتي سينشئ مستشفى ميدانيا داخل قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري نتيجة تضرر القطاع الصحي الفلسطيني بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المرافق والمستشفيات الفلسطينية وازدياد عدد الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية وسط تناقص عدد المستشفيات العاملة في القطاع.