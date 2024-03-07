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رئيس التحرير
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برلمان

"كلنا ثقة بقيادتكم الحكيمة".. حنفي جبالي يهنئ الرئيس بمناسبة قرب حلول رمضان

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك  1445هــ  أعاده الله على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

 

وجاء نص برقية التهنئة ، كالآتي:
فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،،

"يطيب لي ويسعدني، والأمة العربية والإسلامية تستقبل شهر رمضان المبارك أن أتقدم إلى سيادتكم - باسمى وباسم نواب المجلس - بخالص التهاني القلبية وأصدق الأمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام العطرة على سيادتكم بموفور الصحة والعافية، وأن تحقق مصرنا الغالية، تحت قيادتكم الرشيدة، كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن يعيد هذا الشهر الكريم على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: "بهذه المناسبة المباركة نؤكد لسيادتكم أننا كلنا ثقة بأن قيادتكم الحكيمة للدولة المصرية سوف تمكنها من تخطى كل الصعاب لتحقيق مستقبل أفضل يكفل حياة كريمة آمنة لنا وللأجيال القادمة بمشيئة الله." 
حفظكم الله ورعاكم، وسدد خطاكم 
وكل عام وسيادتكم بخير وسلام.

حنفى جبالى السيسي شهر رمضان المبارك

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