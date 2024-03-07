جامعة المنصورة: مساعدات للسيدات المعيلة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة |فيديو

قال الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، إن قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة في جامعة المنصورة يقدم مساعدات للسيدات المعيلة بتقديم خدمات لهم.

وأضاف شريف خاطر خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أنه تم التنسيق لكي يقوموا بتقديم ما ينتجوا من إشغالات و أعمال يدوية ، و ذلك تم من خلال التنسيق مع الدكتورة مايا مرسي والمجلس القومي بالدقهلية ،مؤكداً أن الخدمات تقدم لهم بدون أي مقابل.



وأشار رئيس جامعة المنصورة إلى، أن المعرض الذي يتم عرض المنتجات به، بدء منذ الأمس و ممتد ختى يوم الأحد ، وهناك قابلية لمد الفترة، لافتاً إلى أن أسعار المنتجات في متناول كل الفئات.