رئيس جامعة المنصورة يفتتح السوق الخيرية «ست الستات المصرية»

افتتح رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، اليوم الأربعاء، فعاليات السوق الخيرية "ست الستات المصرية"، والذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة، بريادة الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى.



ورافقه خلال الافتتاح الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمينة شلبى، مقرر المجلس القومى للمرأة بالدقهلية.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان اليوم، الأربعاء، أن إقامة هذه المعارض تأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر وتحسين مستوى معيشة المواطنين والفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير "حياة كريمة" لهم وفقا لرؤية مصر 2030.

وقال إن انطلاق فعاليات هذه السوق يأتي في إطار المسئولية المجتمعية اللى تتبناها الجامعة، والاهتمام بإحياء الحرف التراثية والمنتجات، والأشغال اليدوية التى تنتجها السيدات المعيلات، والعمل على تسويق منتجاتهم فى إطار الدور المنوط لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأكد حرص الجامعة على التعاون مع الجهات المختلفة والهيئات والمؤسسات التي تهدف إلى إتاحة المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا بصفة دورية كأحد العوامل المؤثرة بشكل إيجابي على نمو الناتج المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

من جانبها، أشارت الدكتور أمينة شلبى إلى أن معرض "ست الستات المصرية" هو سلسلة أسواق أو معارض لفرع المجلس القومي للمرأة يهدف إلى تسويق منتجات يدوية للسيدات والفتيات بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة أن الجزء الأكبر من هؤلاء السيدات من فئة السيدات المعيلات، كما يهدف لتشجيع الفتيات على إقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت أنه تم التواصل مع الكليات لاختيار عناصر الطالبات ممن لديهن الرغبة في المشاركة، بحيث تمثل نسبة 25%؜ من عارضات السوق من السيدات المعيلات والبالغ عددهم ما يقرب من 35 عارضة في مجالات الإكسسوار والكوروشيه والمأكولات والمكرميات والأعمال الفنية والمفارش ومنتجات ورش الريزن والديكوباج والملابس الرياضية والشنط مختلفة الخامات والمستويات لتناسب كل الأذواق.

جدير بالذكر أن المعرض ينظم بالشراكة مع لجنة مبادرة "اختار مشروعك" بالجامعة تحت إشراف منسقى المبادرة دكتور المتولى أبو سريع، رئيس اللجنة، والدكتورة عبير توكل، مقرر اللجنة، وشهيرة حامد، المجلس القومى للمرأة، وجيهان حافظ، المجلس القومى للمرأة.

ويستمر المعرض من 6 إلى 10 مارس الجاري تزامناً مع قدوم شهر رمضان الكريم واحتفالات المصريين بعيد الأم.