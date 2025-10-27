قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

بعد مسيرة حافلة.. وفاة الدكتور طه محمد المتولي أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر

الدكتور طه محمد المتولي
الدكتور طه محمد المتولي

توفي الدكتور طه محمد المتولي أستاذ البلاغة والنقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط فرع جامعة الأزهر، مساء اليوم، الإثنين.

وفاة الدكتور طه محمد المتولي أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر

ونعت جامعة الأزهر خلال بيانها الدكتور الراحل قائلة "تتقدم جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- مربي الأجيال الدكتور طه محمد طه المتولي، أستاذ البلاغة والنقد بالكلية، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. 

كلية الدراسات بدمياط الجديدة تنعى الدكتور طه محمد طه

كما تقدمت كلية الدراسات بدمياط الجديدة، بنعيها أستاذ الأجيال الدكتور طه محمد طه، في بيان رسمي قائلة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى تنعى إدارة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بدمياط الجديدة - وعلى رأسها الدكتور محمد حسني الجمل عميد الكلية وجميع منسوبي الكلية واحدا من أعلامها الكبار، وأحد مصابيح العلم، وهو المغفور له- بإذن الله تعالى، الأستاذ الدكتور طه محمد طه أستاذ البلاغة والنقد بالكلية".

وتوجهت كلية الدراسات الإسلامية بدمياط الجديدة بالدعاء للراحل “راجين من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء”. 

واختتمت كلية الدراسات الإسلامية بيانها “كان رحمه الله أستاذا من طراز فريد، حمل رسالة التعليم كأمانة، وأعطاها عمره كله، رحل أستاذنا عن عالمنا اليوم بعد مسيرة تعليمية حافلة بالعطاء المتواصل، والتفاني في أداء رسالته؛ فلم يكن -رحمه الله- أستاذا قديرا فحسب، بل كان نعم الأب والمعلم والمربي، يؤثر في طلابه بعمق، ويترك فيهم أثرا لا يمحى، فلا يزال كثير من طلابه يذكرونه بفخر واعتزاز، ويشهدون له بما غرسه في نفوسهم من قيم أصيلة، وأخلاق حميدة، وحب للمعرفة، وذكريات مشرقة”.

دعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة

1- «اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ».

2-«اللهم أنت رب هذه الروح، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له».

3- «اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار. اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله».

4- «اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته، اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته».

5- «اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة».

6- «اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها. اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور، اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم».

7- « اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به».

8- « اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال، اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه، اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين».

9- « اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصّراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم، اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً، ولقّنه حجّته. اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا».

10- « اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك، اللهمّ انظر إليه نظرة رضا، فإنّ من تنظُر إليه نظرة رضًا لا تعذّبه أبدًا، اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم».

