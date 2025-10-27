بعد مسيرة حافلة.. وفاة الدكتور طه محمد المتولي أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر

توفي الدكتور طه محمد المتولي أستاذ البلاغة والنقد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط فرع جامعة الأزهر، مساء اليوم، الإثنين.

ونعت جامعة الأزهر خلال بيانها الدكتور الراحل قائلة "تتقدم جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- مربي الأجيال الدكتور طه محمد طه المتولي، أستاذ البلاغة والنقد بالكلية، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

كما تقدمت كلية الدراسات بدمياط الجديدة، بنعيها أستاذ الأجيال الدكتور طه محمد طه، في بيان رسمي قائلة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى تنعى إدارة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بدمياط الجديدة - وعلى رأسها الدكتور محمد حسني الجمل عميد الكلية وجميع منسوبي الكلية واحدا من أعلامها الكبار، وأحد مصابيح العلم، وهو المغفور له- بإذن الله تعالى، الأستاذ الدكتور طه محمد طه أستاذ البلاغة والنقد بالكلية".

وتوجهت كلية الدراسات الإسلامية بدمياط الجديدة بالدعاء للراحل “راجين من الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء”.

واختتمت كلية الدراسات الإسلامية بيانها “كان رحمه الله أستاذا من طراز فريد، حمل رسالة التعليم كأمانة، وأعطاها عمره كله، رحل أستاذنا عن عالمنا اليوم بعد مسيرة تعليمية حافلة بالعطاء المتواصل، والتفاني في أداء رسالته؛ فلم يكن -رحمه الله- أستاذا قديرا فحسب، بل كان نعم الأب والمعلم والمربي، يؤثر في طلابه بعمق، ويترك فيهم أثرا لا يمحى، فلا يزال كثير من طلابه يذكرونه بفخر واعتزاز، ويشهدون له بما غرسه في نفوسهم من قيم أصيلة، وأخلاق حميدة، وحب للمعرفة، وذكريات مشرقة”.

