تركيا تشتري 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بـ11 مليار دولار

توصلت تركيا إلى اتفاقية مع المملكة المتحدة لشراء 20 طائرة يوروفايتر تايفون بقيمة تقارب 11 مليار دولار، في إطار سعي أنقرة لتعزيز دفاعاتها الجوية بالتزامن مع تطوير طائراتها المقاتلة من الجيل الخامس من طراز KAAN.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين لتوقيع الاتفاقية في أنقرة.

وصفت وزارة الدفاع البريطانية هذه الخطوة بأنها "أكبر صفقة طائرات مقاتلة منذ جيل"، بينما أشاد بها أردوغان ووصفها بأنها "رمز جديد للعلاقات الاستراتيجية" بين "حليفين وثيقين".

وفي حديثه في أنقرة، قال ستارمر إن الاتفاقية تُمثل أيضًا انتصارًا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي يضم المملكة المتحدة وتركيا ضمن أعضائه.

وأضاف ستارمر : "هذا هو الجناح الجنوبي الشرقي لحلف الناتو، لذا فإن امتلاك هذه القدرة مع المملكة المتحدة أمر بالغ الأهمية للحلف أيضًا".

من المتوقع أن تصل أولى طائرات تايفون المطلوبة بموجب اتفاقية يوم الاثنين إلى أنقرة في عام 2030، وفقًا لستارمر.

في يوليو، وقّعت تركيا والمملكة المتحدة اتفاقية أولية لتسليم 40 طائرة تايفون، وهي خطة وافق عليها أعضاء اتحاد يوروفايتر الآخرون، ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

صرح مسؤولون أتراك بأن أنقرة تريد شراء 120 طائرة مقاتلة لتعزيز أسطولها قبل دخول طائرات KAAN الخاصة بها الخدمة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنها تريد شراء 12 طائرة تايفون إضافية من قطر وسلطنة عمان، في إطار الجهود المبذولة لسد الفجوة مع منافسيها الإقليميين مثل إسرائيل.

في العام الماضي، أكدت تركيا صفقة بقيمة 7 مليارات دولار مع الولايات المتحدة لشراء 40 طائرة إف-16، وهي صفقة تواجه تأخيرات.