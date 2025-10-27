الصين تعارض العقوبات البريطانية ضد الشركات الصينية بحجة "الارتباط بروسيا"

أ ش أ

أعربت الصين عن معارضتها لقرار المملكة المتحدة إدراج 11 شركة صينية ضمن عقوباتها تحت ذريعة ما تسمى القضايا "المتعلقة بروسيا".



وأكد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية ، في تصريح أوردته وكالة أنباء شينخوا الصينية ، ضرورة عدم تعطيل أنشطة التبادلات الطبيعية والتعاون الطبيعي بين الشركات الصينية والروسية أو التأثير عليها.



وأضاف أن خطوة المملكة المتحدة تُشكل عقوبة أحادية تفتقر إلى الأساس في القانون الدولي أو تفويض من الأمم المتحدة.



وأوضح أن الصين تحث المملكة المتحدة على تصحيح إجرائها الخاطئ فورا ، وإلغاء العقوبات المفروضة على الشركات الصينية، مضيفا أنها ستتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.