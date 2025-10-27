فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

شهدت انتخابات غرفة صناعة السينما فوز المخرج بلال الملاح، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات لإنتاج السينمائي، بعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة الممتدة من عام 2025 حتى 2029.

وأعرب الملاح عن شكره وتقديره لجميع الحضور الذين شاركوا في الانتخابات، موجّهًا تحية خاصة لكل من الفنانة إسعاد يونس، والمخرج شريف عرفة، والمنتج صفوت غطاس، والمنتج هشام عبد الخالق، مثمنًا دورهم في دعم الصناعة السينمائية المصرية ومساندة الكفاءات الشابة في مشهد الإنتاج والإخراج.

وأكد الملاح أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل والتعاون بين أعضاء الغرفة لدعم الصناعة السينمائية، وتحقيق رؤى تطويرية تسهم في تعزيز الإنتاج المصري وفتح آفاق جديدة أمام صناع السينما الشباب.