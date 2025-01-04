بلال الملاح: الدولة تقدم تسهيلات لتصوير الأعمال السينمائية

قال المخرج بلال الملاح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، إن الفترة الأخيرة شهدت تسهيلات كبيرة لشركات الانتاج الإجنية للتصوير داخل مصر.

وتابع بلاح الملاح، خلال حواره مع برنامج "الخلاصة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن مصر تمتلك بيئة محترمة للغاية بخلاف منطقة الأهرامات والمناطق الأثرية تصلح لتصوير الأفلام والأعمال السينمائية.

المخرجين والفنانين الإجانب

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، أن المخرجين والفنانين الإجانب يحتاجون إلى بيئة مناسبة للتصوير فى مصر بداية من الدخول المطار وحتى المغادرة.

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، إلى أن من ضمن المعومات التى كانت تواجه شركات الإنتاج هو الحصول على تصريح التصوير داخل مصر والتى كانت تأخذ من 3 لـ 4 أشهر،، لافتا إلى أنه فى الوقت الحالى الموافقة تتم خلال 4 ايام.