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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

تنطلق الإثنين.. تنوع في عروض أفلام قصر السينما خلال يناير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور
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يعرض قصر السينما بجاردن سيتي بدءا من الاثنين المقبل وعلى مدار شهر يناير، 14 فيلما سينمائيا مجانيا للجمهور ورواد القصر، ضمن برنامج وزارة الثقافة، وأجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

تتنوع الأفلام المقدمة بين السينما الأوروبية والهندية، والعالمية، بالإضافة إلى أفلام التحريك المقدمة للأطفال، وتعرض جميعها في الثامنة مساء، ويعقب بعضها عدد من الندوات النقدية، يشارك بها النقاد د. نادر رفاعي، عصام حلمي، ونشوى نبيل.

تنطلق الفعاليات مع فيلم "The Mitchells vs. the Machines" وهو فيلم رسوم متحركة يعرض ضمن نادي سينما التحريك، وفي اليوم التالي يقدم نادي السينما العالمية فيلم "Hit man"، وهو من أفلام الأكشن والغموض، ومقتبس من لعبة فيديو تحمل نفس الاسم، ويقدم يوم 8 يناير فيلم "Force Majeure" ضمن نادي السينما الأوروبية، عن قصة أسرة سويدية تذهب للاستمتاع بالعطلة بجبال الألب بفرنسا والتزحلق علي الجليد ويحدث لهم ما لم يكن يتوقعونه.

وفي يوم 9 يناير يشهد نادي السينما الهندية 
فيلم "Dilwale Dulhania le Jayenge"، ويقدم نادي بين الراوية والفيلم يوم 13 يناير الفيلم العربي "على ورق سوليفان"، ويعرض في اليوم التالي فيلم "Allied" ضمن نادي السينما العالمية، وتدور أحداثه عام 1942 في كازبلانكا أثناء الحرب العالمية الثانية وقصته حول الحب والحرب والجاسوسية.

وفي يوم 15 يناير يتجدد اللقاء مع نادي السينما الأوروبية بعرض فيلم "la french"، وفي يوم 20 يناير نشاهد فيلم 
"The Magnificent Ambersons"
ضمن نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي، يليه في اليوم التالي فيلم  "Drive" ضمن نادي السينما العالمية، وتدور أحداثه حول سائق تتغير حياته بالعديد من الأحداث المشوقة.

ويقدم نادي السينما الأوروبية فيلم "A Pure Formality" يوم 22 يناير، عن كاتب يعيش في عزلة ولكن تتغير الأحداث فجأة، وفي يوم 27 من الشهر نفسه يُعرض الفيلم العربي "الخلية" بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، فيما يقدم في اليوم التالي فيلم "Broadcast News" ضمن نادي السينما العالمية، وتدور أحداثه في قنوات الأخبار التلفزيونية وعن قصة حب تنشأ بين الأبطال.

ونشاهد يوم 29 يناير فيلم "The Emperor of Paris" ضمن نادي السينما الأوروبية، وهو فيلم دراما تاريخي فرنسي تدور أحداثه في فترة نابليون بونابرت، وتختتم العروض مع نهاية الشهر بعرض  فيلم "Veer-zaara" ضمن نادي السينما الهندية.

ينفذ البرنامج من خلال قصر السينما برئاسة سهام بحر، التابع للإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة د. منى شعير، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويأتي في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامج وزارة الثقافة قصر السينما بجاردن سيتي السينما الأوروبية والهندية فيلم رسوم متحركة

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