قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار المنيا| مصنع سكر أبوقرقاص يبدأ اليوم باكورة الإنتاج من القصب.. إزالة 30 تعديا على أراضي مشروعات الطاقة المتجددة
مصطفى بكري لـ الجولاني: ماذا فعلت أمام تدمير إسرائل للقوة العسكرية السورية؟
استشاري أسري: الندية تفسد الحياة الزوجية وتفقد المرأة أنوثتها
تدمر مقومات الحياة.. إسرائيل أخرجت آخر مرفق صحي في غزة من الخدمة
محافظ جنوب سيناء يزف بشرى سارة عن الإقبال السياحي في رأس السنة
جامعة عين شمس تطلق خدمات جماهيرية للطلاب غدا
للقادم من المريوطية للجيزة.. تعرف على الطرق البديلة لدخول شارع الهرم
هجوم إلكتروني يستهدف شركة أمن سيبراني ويمتد إلى ملايين المستخدمين
ركين سعد تكشف تفاصيل شخصيتها في فيلم البحث عن السيد رامبو
الجيش الإسرائيلي يبني 12 نقطة عسكرية جديدة على الشريط الحدودي مع لبنان
ياسمين رئيس: سعيدة بفيلم «الهنا اللى أنا فيه» وأتمنى نكرر التجربةَ.. فيديو
نانسي عجرم تشعل حفلها بالسعودية بـ " الدنيا حلوة " و "أطبطب وادلع "
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

محسن منصور: مبسوط بفيلم «الهنا اللى أنا فيه» وعودتي للسينما.. فيديو

محسن منصور
محسن منصور
محمد القاضي
×

أعرب الفنان محسن منصور، عن سعادته بالمشاركة في فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، والذي يتم عرضه حاليًا في السينمات بمصر وعدد من الدول العربية.


وأضاف محسن منصور في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، في برنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: «مبسوط بالفيلم وإن شاء الله يعمل إيرادات هائلة؛  لإن نجاح أي فيلم بشارك فيه بيكون نجاح ليَّ بشكل كويس، ومبسوط بالعودة للسينما».

وكشف محسن منصور أنه يشارك في ثلاثة أفلام وهم: «الهنا اللي أنا فيه، والدشاش بطولة محمد سعد وإخراج سامح عبد العزيز، وفيلم نجوم الساحل مع أحمد داش وأحمد عبد الحميد وإخراج رؤوف السيد».

وكشف محسن منصور خلال اللقاء، أنه يستعد لتصوير مشاهده خلال الأيام القادمة، ضمن أحداث مسلسل «فهد البطل» بطولة الفنان أحمد العوضي ومن المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

محسن منصور الفنان محسن منصور الهنا اللي أنا فيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انستاباي

تطبيق انستاباي كشف التفاصيل.. سبب خصم أموال من رصيد المستخدمين

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

زلزال

5.5 ريختر .. زلزال قوي يضرب إثيوبيا

المضبوطات

الداخلية: مصرع 6 عناصر خطرة واستشهاد ضابط شرطة في مداهمة بؤر إجرامية

زيزو

زيزو يتعرض لحادث سير أثناء توجهه لتدريبات الزمالك

بنوك

مفيش إجازة..بنوك تعمل في أيام العطلات الرسمية..اعرف السبب

المقدم كريم ياسين

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 3 أشخاص خارجين عن القانون في حملة أمنية بأسيوط

الاشتراك التأميني

احسب هتدفع كام .. نسبة الاشتراك التأميني في 2025 بعد تطبيق الزيادة رسميا

بالصور

لن تتوقعها.. فوائد الفواكه المجففة لصحة القلب ومنع الجلطات

فوائد الفواكه المجففة لصحة القلب
فوائد الفواكه المجففة لصحة القلب
فوائد الفواكه المجففة لصحة القلب

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يناير 2025.. كن حذرًا وواقعيًا

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج العذراء حظك اليوم السبت 4 يناير 2025.. حافظ على توازنك الداخلي

برج العذراء
برج العذراء
برج العذراء

برج الأسد حظك اليوم السبت 4 يناير 2025.. استمتع باللحظة الحاضرة

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

فيديو

أحمد العوضي

أحمد العوضي: حبيت أغاني حسن الأسمر عن الذهاب إلى المدرسة

أحمد العوضي

أحمد العوضي ينفعل على تعليق متابع: ربنا عمره ما هيكرمك

أحمد العوضي

أحمد العوضي يكشف سرا عن مسلسل فهد البطل

اغتيال بشار الأسد

محاولة اغتيال بشار الأسد .. القصة الكاملة بين السم والغموض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد