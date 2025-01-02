عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن إعلاما أمريكيا نقل عن شرطة نيويورك، إصابة 10 على الأقل في إطلاق نار خارج ملهى ليلي في مقاطعة كوينز.

كما أعلن وزير الداخلية في مونتينيجرو أنّ عشرة أشخاص على الأقلّ، بينهم قاصران، قُتلوا برصاص مسلّح أطلق النار داخل مطعم في قرية جنوبي البلاد.

وقال الوزير دانيلو سارانوفيتش للصحفيين إنّ المسلّح «خطف أرواح عشرة أشخاص على الأقلّ، من بينهم قاصران من عائلة فوليتيتش» التي تملك المطعم حيث وقع إطلاق النار في قرية باجيس قرب مدينة سيتينيي.

وقالت قناة «فيجيستي» التلفزيونية في وقت سابق إن مشاجرة اندلعت بعد الظهر قبل إطلاق النار.

وأضافت أن المشتبه به لا يزال طليقاً، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأرسلت شرطة مونتينيجرو وحدات خاصة إلى المنطقة، وحثت الناس على البقاء داخل منازلهم.

وقالت مديرية شرطة مونتينيجرو في بيان: «كل وحدات الشرطة المتاحة على الأرض، وتقوم بأنشطة ضمن ولايتها القضائية»، للقبض على المشتبه به.