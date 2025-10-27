خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

لقي شاب إثر تناوله حبة غلة في قرية تصفا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصي مصابًا بحالة السموم بمستشفى بنها الجامعي ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى، وإيداعه مشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة بوصول شاب إلى مستشفى كفر شكر التخصصي مصابًا بحالات ترجيع، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولات إسعافه.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية والتحريات المبدئية مصرع م. ا، 19 سنة، مقيم قرية تصفا دائرة مركز كفر شكر ووجود شبهة جنائية في الوفاة إثر تناول المتوفى قرص غلة لوجود خلافات بالمنزل، وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصي وتحويله بعدها مركز السموم بمستشفى بنها الجامعي ولفظ أنفاسه الأخيرة حال إسعافه ونقله إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي لاتخاذ اللازم تحت تصرف النيابة العامة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.