رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا بريق السياحة المصرية

قال الدكتور عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، إن احتفالات موكب نقل المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش ساهمت بشكل كبير في عودة النشاط السياحي لمصر، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون له أثرا إيجابيا ملموسا على التدفقات السياحية في البلاد.

وأضاف عمرو القاضي، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجهات العالمية تختار مصر لإقامة حفلات عالمية؛ بعد تأكدها من قدرة المصريين على تنظيم هذه الفعاليات بكفاءة.

وأشار عمرو القاضي، إلى أن الدولة اهتمت مؤخرًا بالسياحة السينمائية؛ للترويج لمصر على الصعيد العالمي، موضحًا أن مصر تسهّل كل الإجراءات لتصوير الأفلام العالمية في المواقع السياحية، بالإضافة إلى إنتاج برامج تسجيلية ووثائقية عن الحضارة الفرعونية.

وشدد عمرو القاضي، على أنه تم تخصيص جهة واحدة لتسهيل إجراءات تصوير الأفلام العالمية على أرض مصر؛ لضمان تنظيم العملية بشكل سلس وفعّال.