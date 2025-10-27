قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر يزف بشرى لجمهور النادي الأهلي
رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا بريق السياحة المصرية
تركيا تشتري 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بـ11 مليار دولار
محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت
ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

العجينة الذهبية.. السر اللي هيخلي كل معجناتك تطلع هشة ولذيذة في وقت قياسي

العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
أسماء عبد الحفيظ

العجينة الذهبية ليست مجرد مزيج من الدقيق والماء، إذا أتقنتِ صنعها، ستستطيعين إعداد أي نوع من المعجنات: فطائر، بيتزا، سينابون، كرواسون أو حتى فطائر الجبن والعسل.

سر تسمية العجينة الذهبية

قالت الشيف سارة الحافظ فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، سميت العجينة الذهبية، بهذا الاسم لأنها تُشبه الذهب في قيمتها للمطبخ، فهي القاعدة التي يُبنى عليها كل شيء، ونجاحها يعني نجاح أي وصفة تعتمد عليها. عندما تخرج من الفرن بلونها الذهبي الجميل ورائحتها التي تملأ المكان، تعرفين فورًا أنك وصلتِ إلى المستوى الاحترافي في العجن والخبز.

المكونات الأساسية للعجينة الذهبية

العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
  • 3 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول
  • ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية
  • ملعقة صغيرة من السكر
  • نصف ملعقة من الملح
  • 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي أو الزبدة المذابة
  • كوب من الماء الدافئ أو الحليب الدافئ حسب الرغبة

المقادير بسيطة، لكنها تحتاج لمسة إتقان في العجن والراحة لتصبح عجينة مرنة وسهلة التشكيل.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

في وعاء واسع اخلطي المكونات الجافة أولًا وهي الدقيق والخميرة والسكر والملح ثم أضيفي الزيت وابدئي بالعجن تدريجيًا بإضافة الماء أو الحليب حتى تتشكل عجينة لينة لا تلتصق باليد.
اعجنيها لمدة عشر دقائق على الأقل حتى تصبح ناعمة وطرية.
غطي العجينة واتركيها ترتاح في مكان دافئ لمدة نصف ساعة إلى ساعة حتى يتضاعف حجمها.
بعدها شكّليها كما ترغبين، فطائر محشوة، بيتزا، خلية نحل أو حتى خبز صغير للإفطار.

نصائح ذهبية لنجاح العجينة

العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
  • درجة حرارة السائل مهمة جدًا، يجب أن يكون دافئًا وليس ساخنًا حتى لا تموت الخميرة.
  • العجن الجيد هو سر الطراوة، كلما عجنتِ أكثر أصبحت العجينة مرنة أكثر.
  • لا تفرطي في كمية الملح لأنه يبطئ عملية تخمير الخميرة.
  • اتركي العجينة ترتاح مرتين، الأولى قبل التشكيل والثانية بعد التشكيل قبل دخولها الفرن.
  • استخدمي فرشاة مدهونة بالحليب أو البيض المخفوق على الوجه قبل الخبز لتحصلي على لون ذهبي رائع.

استخدامات العجينة الذهبية

ما يميز العجينة الذهبية هو أنها متعددة الاستخدامات، تصلح للمخبوزات المالحة والحلوة على حد سواء. يمكنك استخدامها لتحضير:

  • فطائر الجبن أو السجق
  • بيتزا بيتي على الطريقة الإيطالية
  • سينابون بالقرفة والسكر البني
  • خلية النحل بالعسل أو النوتيلا
  • فطائر محشوة باللحم أو الدجاج

كل وصفة من هذه الوصفات ستكون ناجحة بفضل العجينة الذهبية التي تمنحها القوام المثالي والمذاق الفريد.

العجينة الذهبية سميت العجينة الذهبية المكونات الأساسية للعجينة الذهبية نصائح ذهبية لنجاح العجينة استخدامات العجينة الذهبية بيتزا فطائر الجبن سر تسمية العجينة الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

بالصور

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت
مهرة مدحت
مهرة مدحت

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

العجينة الذهبية.. السر اللي هيخلي كل معجناتك تطلع هشة ولذيذة في وقت قياسي

العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة

فيديو

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد