العجينة الذهبية.. السر اللي هيخلي كل معجناتك تطلع هشة ولذيذة في وقت قياسي

العجينة الذهبية ليست مجرد مزيج من الدقيق والماء، إذا أتقنتِ صنعها، ستستطيعين إعداد أي نوع من المعجنات: فطائر، بيتزا، سينابون، كرواسون أو حتى فطائر الجبن والعسل.

سر تسمية العجينة الذهبية

قالت الشيف سارة الحافظ فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، سميت العجينة الذهبية، بهذا الاسم لأنها تُشبه الذهب في قيمتها للمطبخ، فهي القاعدة التي يُبنى عليها كل شيء، ونجاحها يعني نجاح أي وصفة تعتمد عليها. عندما تخرج من الفرن بلونها الذهبي الجميل ورائحتها التي تملأ المكان، تعرفين فورًا أنك وصلتِ إلى المستوى الاحترافي في العجن والخبز.

المكونات الأساسية للعجينة الذهبية

3 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من السكر

نصف ملعقة من الملح

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي أو الزبدة المذابة

كوب من الماء الدافئ أو الحليب الدافئ حسب الرغبة

المقادير بسيطة، لكنها تحتاج لمسة إتقان في العجن والراحة لتصبح عجينة مرنة وسهلة التشكيل.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

في وعاء واسع اخلطي المكونات الجافة أولًا وهي الدقيق والخميرة والسكر والملح ثم أضيفي الزيت وابدئي بالعجن تدريجيًا بإضافة الماء أو الحليب حتى تتشكل عجينة لينة لا تلتصق باليد.

اعجنيها لمدة عشر دقائق على الأقل حتى تصبح ناعمة وطرية.

غطي العجينة واتركيها ترتاح في مكان دافئ لمدة نصف ساعة إلى ساعة حتى يتضاعف حجمها.

بعدها شكّليها كما ترغبين، فطائر محشوة، بيتزا، خلية نحل أو حتى خبز صغير للإفطار.

نصائح ذهبية لنجاح العجينة

درجة حرارة السائل مهمة جدًا، يجب أن يكون دافئًا وليس ساخنًا حتى لا تموت الخميرة.

العجن الجيد هو سر الطراوة، كلما عجنتِ أكثر أصبحت العجينة مرنة أكثر.

لا تفرطي في كمية الملح لأنه يبطئ عملية تخمير الخميرة.

اتركي العجينة ترتاح مرتين، الأولى قبل التشكيل والثانية بعد التشكيل قبل دخولها الفرن.

استخدمي فرشاة مدهونة بالحليب أو البيض المخفوق على الوجه قبل الخبز لتحصلي على لون ذهبي رائع.

استخدامات العجينة الذهبية

ما يميز العجينة الذهبية هو أنها متعددة الاستخدامات، تصلح للمخبوزات المالحة والحلوة على حد سواء. يمكنك استخدامها لتحضير:

فطائر الجبن أو السجق

بيتزا بيتي على الطريقة الإيطالية

سينابون بالقرفة والسكر البني

خلية النحل بالعسل أو النوتيلا

فطائر محشوة باللحم أو الدجاج

كل وصفة من هذه الوصفات ستكون ناجحة بفضل العجينة الذهبية التي تمنحها القوام المثالي والمذاق الفريد.