مرأة ومنوعات

3 مشروبات صباحية تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم

السكري
هاجر هانئ

داء السكري حالة مزمنة، وغالبًا ما تكون غير قابلة للعلاج، حيث يرتفع مستوى السكر في الدم نتيجةً لعدم إنتاج الجسم لكمية كافية من الأنسولين، أو لعدم قدرته على استخدامه بفعالية. ينبغي على مرضى السكري، أو المعرضين لخطر الإصابة به (مثل حالات ما قبل السكري، والسمنة، والعوامل الوراثية، وغيرها) مراقبة مستويات السكر في الدم بدقة، للوقاية من تقلبات السكر في الدم، التي قد تكون ضارة للغاية على المدى الطويل، وقد تؤثر على الكلى والأعصاب والقلب وحتى البصر.

مشروبات تساعد على استقرار نسبة السكر في الدم

مع أهمية الأدوية وتغيير نمط الحياة، إليك مشروبات صباحية تُساعد أيضًا في ضبط مستوى السكر في الدم (بل قد تُساعد في عكس مسار ما قبل السكري)، مع أنها لا تُعتبر بديلاً عن الأدوية.

ماء الحلبة

تنبع خصائص بذور الحلبة، المعروفة أيضًا باسم الحلبة، في تنظيم سكر الدم من محتواها من الألياف القابلة للذوبان ومركباتها المعززة للأنسولين. يساعد شرب ماء الحلبة قبل الإفطار الجسم على إبطاء امتصاص السكر، مما يؤدي إلى انخفاض قراءات سكر الدم بعد الوجبة. يُنصح بنقع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في الماء طوال الليل قبل تناولها في الصباح، مع التخلص من البذور أو مضغها. تُظهر أبحاث PMC أن من يشربون بذور الحلبة يوميًا يُحسّنون التحكم في سكر الدم ويُحسّنون صحة الكوليسترول.

ماء منقوع بالقرفة

يعمل المركب الموجود في القرفة كعامل الأنسولين، إذ يساعد الخلايا على امتصاص الجلوكوز بشكل أفضل، مما يُحسّن التحكم في مستوى السكر في الدم. يُمكن الاستفادة من الفوائد الصحية للقرفة بوضع ملعقة من مسحوق القرفة منقوعة قبل النوم، ثم شربها صباحًا. تنبع الفوائد الصحية الأيضية للقرفة من قدرتها على مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات. وقد ثبت أن تناول هذا المشروب بانتظام يُخفّض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام، ويُحسّن مقاومة الأنسولين.

الشاي الأخضر

تساعد كاتشينات الشاي الأخضر وغيرها من البوليفينولات في تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال آليتين، تُعززان حساسية الخلايا للأنسولين وتمنعان دخول الجلوكوز إلى الأمعاء. يتمتع من يبدأون يومهم بتناول الشاي الأخضر بوظائف أيضية أفضل ومستويات سكر دم مستقرة طوال اليوم. وقد ثبت أن تناول الشاي الأخضر يوميًا يمنع الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، ويحمي صحة القلب، وفقًا للدراسات العلمية. للحصول على أفضل النتائج، يُنصح بعدم إضافة أي سكر إلى الشاي.

المصدر: timesofindia

