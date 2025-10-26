قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
رنا عصمت

يعاني البعض من الإصابة بملوحة الفم وجفاف في حلق الفم، وهناك بعض الأسباب التي لا يعلمها البعض عن هذه الظاهرة، لذلك نعرض لك أهم أسباب ملوحة الفم وفقًا لموقع "غيزوندهايتس فاكتن" الطبي .
 

من الأسباب التي تؤدي لحدوث ملوحة الفم:

1- جفاف الفم:

يمكن أن تحدث ملوحة الفم بسبب جفاف الفم، ويحدث هذا الجفاف نتيجة التدخين أو تناول الأدوية وأسباب أخرى عديدة. وإلى جانب الطعم المالح قد تشعر أيضاً بـ: لزوجة في الفم-لعاب سميك-رائحة فم كريهة-بحة في الصوت.

2- جفاف الجسم:

الجفاف من الأسباب الشائعة لملوحة الفم، ويمكن أن يحدث بصورة مفاجئة أو بمرور الوقت، فبعض الأشخاص يمكن أن يصابوا بالجفاف بعد التعرض للإسهال أوالتقئ، والبعض الآخر قد يصابوا به نتيجة أداء التمارين الرياضية بشكل عنيف.

3- نزيف الفم:

ظهور طعم مالح في الفم يمكن أن يكون من علامات نزيف الفم، ويمكن أن يحدث هذا لعدة أسباب مثل تناول الأطعمة الحادة مثل رقائق البطاطس أو غسل اللثة وتنظيفها بشكل عنيف.

4- الالتهابات:

بعض أنواع الالتهابات يمكن أن تتسبب في حدوث نزيف في الفم، مما يؤدي للشعور بملوحة الفم أو طعم معدني في الفم. وتتضمن أنواع الالتهابات التي قد تتسبب في حدوث هذا التهاب اللثة والقلاع الفموي.

5- التنقيط الانفي الخلفي::

قد يكون التنقيط الأنفي الخلفي الناتج عن التهاب الجيوب الأنفية أو الحساسية من الأسباب المحتملة لملوحة الفم، فيمكن أن يتراكم المخاط في مؤخرة الحلق أثناء التعب، وعند امتزاج هذا المخاط مع اللعاب في الفم يمكن أن يتسبب هذا في الشعور بطعم مالح في الفم. وعادةً ما تختفي مشاكل الحساسية والجيوب الأنفية من تلقاء نفسها أو بعد عمل بعض التدابير العلاجية والراحة.

6-ارتجاع الحمض :

ملوحة الفم قد تكون من علامات ارتجاع الحمض أو ارتجاع العصارة الصفراوية، ويمكن أن تحدث هذه الحالات معاً أو بصورة منفصلة.

7- نقص العناصر الغذائية:

قد تعاني أيضاً من ملوحة الفم أو الطعم المعدني في الفم في حالة نقص العناصر الغذائية أو المغذيات المعنية من الجسم، ويمكن أن يحدث هذا النقص بصورة سريعة أو على مدار سنوات. وعادة ما يتضمن علاج هذه الحالة تعويض النقص في الجسم من الفيتامينات وعمل تغييرات غذائية.

8-متلازمة شوغرن:

تحدث متلازمة شوغرن عندما يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة كل الغدد المسئولة عن تصنيع الرطوبة في الجسم، مثل الغدد اللعابية وقنوات الدموع، مما ينتج عنه الشعور بملوحة في الفم أو جفاف الفم والعينين.

9- أسباب أخرى:

توجد بعض الأسباب المحتملة الأخرى التي قد تؤدي للشعور بطعم مالح في الفم مثل:

-مشاكل عصبية.

-تغيرات في الهرمونات مثل انقطاع الطمث.

-الآثار الجانبية لبعض الأدوية.

-الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي.

بالصور

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

