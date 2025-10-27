ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية

صرحت الخبيرة الاستشارية في تكنولوجيا معلومات الطيران ميادة زياد بأن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل انطلاقة جديدة للسياحة المصرية، مشيرة إلى أنه سيصبح أحد أبرز المقاصد الثقافية في العالم، ويعزز مكانة مصر كمنبع للحضارة الإنسانية.

وأوضحت زياد، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذا المشروع العملاق من المنتظر أن يرفع أعداد السائحين القادمين إلى مصر إلى ما بين 6 و8 ملايين سائح إضافي بعد افتتاحه رسميًا.

وأكدت ضرورة تطوير وتحديث المطارات المصرية لمواكبة حجم الإقبال المتوقع من الزوار من مختلف دول العالم، مشددة على أن الفخر الذي يشعر به المصريون تجاه المتحف يجب أن يتحول إلى سلوك إيجابي ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للسياح.

وأضافت زياد أن منظومة الطيران المدني بحاجة إلى مزيد من التحديث والتكامل لضمان سهولة حركة المسافرين، لافتة إلى أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع الحيوي بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المسافرين.

كما نوهت إلى أن مصر حققت طفرة ملحوظة في البنية التحتية والمطارات خلال السنوات الأخيرة، موضحة أن البلاد استقبلت نحو 15 مليون سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 18 مليون سائح بنهاية العام، ما يعكس نجاح الجهود الوطنية في تنشيط السياحة وجذب المزيد من الزوار.