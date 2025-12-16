قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر: إمدادات شتوية وغذائية وطبية لـ غزة عبر قافلة «زاد العزة»
سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين
مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. الوجه الفني البارز في السينما والدراما المصرية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
ذكرى رحيل المخرج نادر جلال.. رائد ومبدع حمل راية الإخراج جيلاً بعد جيل
نقيب الفلاحين يكشف أسباب انخفاض محصول الطماطم في مصر
قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير
محدش يخاف.. القصة الكاملة بخصوص زيادة الإصابات بفيروس H1N1
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تهيئة الظروف لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في مقر المطرانية.. الأنبا مينا يتابع ملف التنمية بالمجتمعات التابعة للإيبارشية

الأنبا مينا أسقف برج العرب والعامرية
الأنبا مينا أسقف برج العرب والعامرية
ميرنا رزق

التقى نيافة الأنبا مينا أسقف برج العرب والعامرية، مع خدام أسقفية الخدمات في مقر المطرانية لمتابعة ملف «حصاد التنمية لعام ٢٠٢٥» بالمجتمعات التنموية التابعة للإيبارشية، وعرض الخدام ما تم تنفيذه خلال العام من أنشطة وبرامج في مجالات الصحة والاقتصاد والتعليم، والخدمات التنموية المتكاملة.

رسالة الكنيسة

كما تضمن اللقاء كلمة ألقاها نيافته تحت عنوان "العمل التنموي جزء من رسالة الكنيسة تجاه المجتمع"، وقدم خدام الأسقفية هدية رمزية لنيافته تكريمًا لدعمه وتشجيعه الدائم للخدمة.

هذا وقدم نيافته الشكر لنيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة، ووزّع الهدايا الرمزية على عدد من المتطوعين الذين يخدمون تلك المناطق.

وشارك في اللقاء عدد من الآباء الكهنة المشرفين والخدام الميدانيين بالمجتمعات التنموية.

الأنبا مينا الأنبا مينا أسقف برج العرب أسقفية الخدمات الخدام الكنيسة الكهنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

كارت الكهرباء

خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

الإنفلونزا - ارشيفية

الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

لميس الحديدي

أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك

ترشيحاتنا

لافروف

لافروف: لن نتخلى عن إيران مهما تطورت علاقاتنا مع الولايات المتحدة

مساعدات

أطقم الهلال الأحمر المصري تعمل في ظروف جوية قاسية لإغاثة أهالي غزة

سوريا

إعلام إسرائيلي: نتنياهو أصبح يفهم المطلوب منه بشأن سوريا بعد لقاء براك

بالصور

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

بنطلون أيتن عامر يثير الجدل على السوشيال ميديا

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد