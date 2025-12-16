في مقر المطرانية.. الأنبا مينا يتابع ملف التنمية بالمجتمعات التابعة للإيبارشية

التقى نيافة الأنبا مينا أسقف برج العرب والعامرية، مع خدام أسقفية الخدمات في مقر المطرانية لمتابعة ملف «حصاد التنمية لعام ٢٠٢٥» بالمجتمعات التنموية التابعة للإيبارشية، وعرض الخدام ما تم تنفيذه خلال العام من أنشطة وبرامج في مجالات الصحة والاقتصاد والتعليم، والخدمات التنموية المتكاملة.

رسالة الكنيسة

كما تضمن اللقاء كلمة ألقاها نيافته تحت عنوان "العمل التنموي جزء من رسالة الكنيسة تجاه المجتمع"، وقدم خدام الأسقفية هدية رمزية لنيافته تكريمًا لدعمه وتشجيعه الدائم للخدمة.

هذا وقدم نيافته الشكر لنيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة، ووزّع الهدايا الرمزية على عدد من المتطوعين الذين يخدمون تلك المناطق.

وشارك في اللقاء عدد من الآباء الكهنة المشرفين والخدام الميدانيين بالمجتمعات التنموية.