أمين البحوث الإسلامية يتفقد الاختبارات التحريرية للمسابقة العامة للإيفاد 2025/2026

تفقَّد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لـ مجمع البحوث الإسلامية، ظهر اليوم، أعمال الاختبارات التحريريَّة للمتقدِّمين إلى المسابقة العامَّة للإيفاد للعامين 2025/ 2026م- 2026/ 2027م، التي بدأت فعاليَّاتها اليوم الاثنين، وتستمر حتى الخميس 30 أكتوبر، بكليَّات: "اللُّغة العربيَّة، والشريعة والقانون، وأصول الدِّين بجامعة الأزهر في الدرَّاسة".

تفاصيل الاختبارات التحريرية للمتقدمين إلى المسابقة العامة للإيفاد 2025/2026

وخلال جولته داخل اللجان، اطمأنَّ الدكتور الجندي على سير أعمال الاختبارات، واستمع إلى آراء المتقدِّمين، كما راجع إجراءات دخولهم للقاعات، وآليَّات التنظيم، وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحان في سهولة ويُسر.

وأكَّد أمين البحوث الإسلامية أنَّ هذه المسابقة تأتي في إطار حرص الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على اختيار أفضل الكفاءات العلميَّة والدعويَّة لتمثيل الأزهر ومصر في الخارج، بما يعكس الصورة المشرقة للإسلام الوسطي ومنهج الأزهر الأصيل.

وأوضح أمين البحوث الإسلامية أنَّ الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة اتخذت جميع الإجراءات التنظيميَّة اللازمة لضمان نزاهة الاختبارات ودقَّة التقييم، من خلال متخصِّصين يراعون المعايير العلميَّة والموضوعيَّة في المفاضلة بين المتقدِّمين.

واختتم الدكتور محمد الجندي جولته بتقديم الشكر لجميع أعضاء اللجان والمشرفين والعاملين على جهودهم في تنظيم الامتحانات، مشدِّدًا على ضرورة الالتزام بالانضباط، والشفافيَّة، وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدِّمين، راجيًا لهم التوفيق والسداد في مراحل الاختبارات المقبلة.