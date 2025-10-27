البحوث الإسلامية يناقش تطوير استراتيجية الإيفاد الخارجي وتعزيز الدور الدعوي للأزهر

عقدت لجنة المتابعة بمجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم، الإثنين، اجتماعها الدوري برئاسة د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات المهمَّة المتعلِّقة بآليَّات تطوير إستراتيجية الإيفاد الخارجي، وتعزيز الدور الدعوي والعلمي للأزهر الشريف في مختلِف دول العالم، وذلك في ضوء توجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تطوير الأداء الدعوي والارتقاء برسالة الأزهر عالميًّا.

البحوث الإسلامية يناقش تطوير استراتيجية الإيفاد الخارجي

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة مستجدَّات العمل في ملف الإيفاد الخارجي، ومقترحات تطوير منظومة الابتعاث بما يتواءم مع رؤية الأزهر الشريف في نشر الوسطية وتجديد الخطاب الديني، وبما يضمن مواكبة احتياجات الساحات الدعوية في الخارج، وَفق خطط مدروسة تراعي طبيعة كلِّ مجتمع وثقافته المحلية.

كما ناقشت اللجنة مستحدثات الجانب الدعوي، وآليات الارتقاء بالأداء الميداني للوعَّاظ والبعثات الأزهرية، من خلال برامج تدريبية متخصِّصة، وشراكاتٍ مؤسسيةٍ تسهم في توسيع نطاق تأثير الخطاب الدعوي الأزهري عالميًّا، وترسيخ صورته القائمة على الاعتدال والتعايش.

وفي ختام الاجتماع، وجَّه الأمين العام بمواصلة المتابعة الدقيقة لتنفيذ ما اتُّفِق عليه من توصيات.

وأكد أنَّ لجنة المتابعة تمثِّل إحدى الركائز المهمَّة في تطوير العمل الإداري والدعوي بالمجمع، بما يعزِّز حضور الأزهر الشريف وريادته الدينية والعلمية على المستويين المحلي والدولي.