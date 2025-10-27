محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت

كشف الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لأول مرة عن رأيه في أداء الفريق خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى مجموعة من الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق الهدف المنشود من المشاركة.

وقال الخطيب، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على شاشة "النهار": "تجربة الأهلي في كأس العالم للأندية كانت مهمة، أبرمنا خلالها صفقات كبرى ومميزة لأننا كنا نتوسم العبور إلى المرحلة الثانية في البطولة، ورغم ذلك لم نحقق الهدف المنشود لأسباب متعددة".

وأضاف رئيس الأهلي أن الضغط الإعلامي على اللاعبين كان من أبرز أسباب سوء الأداء، إلى جانب تولي المدرب ريبيرو المسؤولية قبل البطولة بثلاثة أيام فقط، وهو ما أثر على الأداء العام للفريق.

وحول اختيار المدرب، أوضح الخطيب: "عماد النحاس شخصية مميزة، لكن لجنة التخطيط والمدير الرياضي رأوا أن اللاعبين بحاجة إلى وجه جديد قبل كأس العالم للأندية".

وأكد أن "تغير الفكر الفني بين ريبيرو وعماد النحاس والمدرب الجديد تسبب في تراجع الأداء".

وعن الانتقادات المتعلقة بسرعة اختيار ريبيرو أو رحيله، قال الخطيب: "ريبيرو مرحلة وانتهت، ولم يكن هناك استعجال في اختياره أو رحيله. هذه مسؤوليتنا جميعًا، وأنا منهم".

وشدد على أن ثقافة الأهلي تقوم على الفوز دائمًا، موضحًا: "ثقافة الأهلي هي المكسب، وعلينا جميعًا أن نتحمل ذلك"، وذلك في إشارة لتعليقات موسيماني السابقة عن صعوبة تقبل جمهور الأهلي للإخفاقات.

وبخصوص تغيير المدربين في فترات قصيرة، أكد الخطيب: "تغيير المدربين في فترة قصيرة قرار جماعي من لجنة التخطيط ومدير الكرة، وأنا كمشرف عام على كرة القدم شريك في هذا القرار".

كما علق الخطيب على سؤال حول حجم الإنفاق على صفقات الفريق، قائلاً: "مش متأكد من قيمة الصفقات… لازم أرجع للحسابات، أنا عجزت شوية"، في رد طريف على تصريحات الإعلامية لميس الحديدي عن قيمة الصفقات التي قاربت المليار جنيه.