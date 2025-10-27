قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر يزف بشرى لجمهور النادي الأهلي
رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا بريق السياحة المصرية
تركيا تشتري 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بـ11 مليار دولار
محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت
ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت

الخطيب
الخطيب

كشف الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لأول مرة عن رأيه في أداء الفريق خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى مجموعة من الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق الهدف المنشود من المشاركة.

وقال الخطيب، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على شاشة "النهار": "تجربة الأهلي في كأس العالم للأندية كانت مهمة، أبرمنا خلالها صفقات كبرى ومميزة لأننا كنا نتوسم العبور إلى المرحلة الثانية في البطولة، ورغم ذلك لم نحقق الهدف المنشود لأسباب متعددة".

وأضاف رئيس الأهلي أن الضغط الإعلامي على اللاعبين كان من أبرز أسباب سوء الأداء، إلى جانب تولي المدرب ريبيرو المسؤولية قبل البطولة بثلاثة أيام فقط، وهو ما أثر على الأداء العام للفريق.

وحول اختيار المدرب، أوضح الخطيب: "عماد النحاس شخصية مميزة، لكن لجنة التخطيط والمدير الرياضي رأوا أن اللاعبين بحاجة إلى وجه جديد قبل كأس العالم للأندية".

 وأكد أن "تغير الفكر الفني بين ريبيرو وعماد النحاس والمدرب الجديد تسبب في تراجع الأداء".

وعن الانتقادات المتعلقة بسرعة اختيار ريبيرو أو رحيله، قال الخطيب: "ريبيرو مرحلة وانتهت، ولم يكن هناك استعجال في اختياره أو رحيله. هذه مسؤوليتنا جميعًا، وأنا منهم".

وشدد على أن ثقافة الأهلي تقوم على الفوز دائمًا، موضحًا: "ثقافة الأهلي هي المكسب، وعلينا جميعًا أن نتحمل ذلك"، وذلك في إشارة لتعليقات موسيماني السابقة عن صعوبة تقبل جمهور الأهلي للإخفاقات.

وبخصوص تغيير المدربين في فترات قصيرة، أكد الخطيب: "تغيير المدربين في فترة قصيرة قرار جماعي من لجنة التخطيط ومدير الكرة، وأنا كمشرف عام على كرة القدم شريك في هذا القرار".

كما علق الخطيب على سؤال حول حجم الإنفاق على صفقات الفريق، قائلاً: "مش متأكد من قيمة الصفقات… لازم أرجع للحسابات، أنا عجزت شوية"، في رد طريف على تصريحات الإعلامية لميس الحديدي عن قيمة الصفقات التي قاربت المليار جنيه.

الخطيب محمود الخطيب الأهلي لميس الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

ترشيحاتنا

سفير الصين بالقاهرة

سفير بكين بالقاهرة: المصريون يدعمون مسيرة التنمية فى الصين

السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة

نائب وزير الخارجية يؤكد أهمية مشاركة أبناء مصر بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025

سفير الصين بالقاهرة: التعاون مع مصر حقق إنجازات مثمرة في كافة المجالات

سفير الصين بالقاهرة: التعاون مع مصر حقق إنجازات مثمرة في كافة المجالات

بالصور

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت
مهرة مدحت
مهرة مدحت

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

العجينة الذهبية.. السر اللي هيخلي كل معجناتك تطلع هشة ولذيذة في وقت قياسي

العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة

فيديو

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد