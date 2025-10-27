الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة

كشف كابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح لولاية ثالثة في الانتخابات المقرر عقدها خلال أيام، تفاصيل لأول مرة حول قراره بالاعتذار عن الترشح ثم العدول عنه.

وقال الخطيب، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على شاشة النهار: "اتخذت قرار التراجع عن موقفي بشأن الانتخابات قبل فتح باب الترشح بـ48 ساعة فقط".

وأضاف أن قرار الاعتذار عن الترشح تركه في ظرف مغلق للدكتور سعد شلبي، قبل أن ينصرف قبل اجتماع مجلس الإدارة.

وأشار الخطيب إلى أنه فكر ثلاث مرات في الابتعاد عن رئاسة الأهلي بعد عام 2023، مضيفًا: "لم أكن أتوقع رد فعل الجماهير في المرة الأخيرة".

وعن دعم أسرته وردود أفعالهم، قال الخطيب: "زوجتي قالت لي كفاية كدة وارتاح عشان محتاجينك. أسرتي تقدر حجم النادي الأهلي بالنسبة لي، لكن بيزعلوا لما بيلاقوني تعبان".

وأكد الخطيب أن نتيجة التعادل مع فريق "أنبي" هذا الموسم كانت أحد العوامل التي دفعته للتراجع عن فكرة الابتعاد وأخذ إجازة للراحة.