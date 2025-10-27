قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف زاهر يزف بشرى لجمهور النادي الأهلي
رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا بريق السياحة المصرية
تركيا تشتري 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بـ11 مليار دولار
محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت
ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
توك شو

الخطيب: فوز القائمة بالتزكية ثقة تقلق وتخوف.. و90% من المرشحين رجال أعمال

الخطيب
الخطيب

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على نفس المقعد في الانتخابات المقرر عقدها خلال أيام، أن فوز قائمته بالتزكية يُعد مصدر «ثقة تخيف وتقلق» بالنسبة له، مشددًا على ضرورة مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات المقبلة.

وقال الخطيب، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار: أن «فوز القائمة بالتزكية ثقة تخوف وتقلق، لأن حجم الثقة الكبير فينا مسؤولية ضخمة، ولازم كلنا كأعضاء مجلس إدارة نفهم إنه ما فيش حاجة اسمها تزكية. أتمنى مشاركة جميع أعضاء النادي يوم 31 أكتوبر للإدلاء بأصواتهم، لأن المشاركة في حد ذاتها مهمة لمسيرة النادي الأهلي».

وأوضح رئيس الأهلي أنه يعتزم خلال ولايته الثالثة – في حال فوزه – توزيع الملفات على أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدًا أن ياسين منصور وخالد مرتجي سيتوليان متابعة تنفيذ الملفات، مضيفًا: «سأقوم بتوزيع الملفات على أعضاء المجلس، ومنصور ومرتجي سيقومان بالمتابعة. التراجع خطوات للخلف وترك الملفات لأعضاء المجلس أمر ضروري بالنسبة لي، وأتمنى الالتزام بذلك على الأقل في السنة الأولى».

وأشار الخطيب إلى أن نحو أربعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالي أبدوا استعدادهم للاستمرار في دعم النادي حتى وإن لم يتواجدوا داخل المجلس، لافتًا إلى أن اختيار 90% من أعضاء القائمة الانتخابية من رجال الأعمال في مجالات مختلفة كان مقصودًا.

وعن علاقة رجل الأعمال ياسين منصور بالقائمة الانتخابية، أوضح الخطيب أن الأخير أبلغه برغبته في الترشح على منصب نائب الرئيس، قائلاً: «ياسين منصور قال لي إن الترشح معي كنائب هو الاختيار رقم (1) بالنسبة له. أرسل لي رسالة أثناء سفره، ولما رجع اجتمعنا وسألني عن قراري، وأكد لي أن خياره الأول والثاني والثالث هو الترشح معي».

واختتم الخطيب حديثه بالإشارة إلى أن مجلس إدارة الأهلي يستعين بلجنة من الحكماء في القرارات المصيرية، مؤكدًا: «نستشير لجان الحكماء في النادي قبل اتخاذ أي قرار مهم».

الخطيب محمود الخطيب لميس الحديدي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

سرقات متحف اللوفر

أشهرها «الموناليزا».. سرقات تاريخية شهدها متحف اللوفر

سفاح الاسماعيلية

مغرم بالسفاح ديكستر.. قصة مقـ.تل طفل على يد زميله بالإسماعيلية

خدعة الرجل المشرد

الرجل المشرد .. خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا

بالصور

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

العجينة الذهبية.. السر اللي هيخلي كل معجناتك تطلع هشة ولذيذة في وقت قياسي

العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

