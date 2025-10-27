الخطيب: فوز القائمة بالتزكية ثقة تقلق وتخوف.. و90% من المرشحين رجال أعمال

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على نفس المقعد في الانتخابات المقرر عقدها خلال أيام، أن فوز قائمته بالتزكية يُعد مصدر «ثقة تخيف وتقلق» بالنسبة له، مشددًا على ضرورة مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات المقبلة.

وقال الخطيب، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار: أن «فوز القائمة بالتزكية ثقة تخوف وتقلق، لأن حجم الثقة الكبير فينا مسؤولية ضخمة، ولازم كلنا كأعضاء مجلس إدارة نفهم إنه ما فيش حاجة اسمها تزكية. أتمنى مشاركة جميع أعضاء النادي يوم 31 أكتوبر للإدلاء بأصواتهم، لأن المشاركة في حد ذاتها مهمة لمسيرة النادي الأهلي».

وأوضح رئيس الأهلي أنه يعتزم خلال ولايته الثالثة – في حال فوزه – توزيع الملفات على أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدًا أن ياسين منصور وخالد مرتجي سيتوليان متابعة تنفيذ الملفات، مضيفًا: «سأقوم بتوزيع الملفات على أعضاء المجلس، ومنصور ومرتجي سيقومان بالمتابعة. التراجع خطوات للخلف وترك الملفات لأعضاء المجلس أمر ضروري بالنسبة لي، وأتمنى الالتزام بذلك على الأقل في السنة الأولى».

وأشار الخطيب إلى أن نحو أربعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالي أبدوا استعدادهم للاستمرار في دعم النادي حتى وإن لم يتواجدوا داخل المجلس، لافتًا إلى أن اختيار 90% من أعضاء القائمة الانتخابية من رجال الأعمال في مجالات مختلفة كان مقصودًا.

وعن علاقة رجل الأعمال ياسين منصور بالقائمة الانتخابية، أوضح الخطيب أن الأخير أبلغه برغبته في الترشح على منصب نائب الرئيس، قائلاً: «ياسين منصور قال لي إن الترشح معي كنائب هو الاختيار رقم (1) بالنسبة له. أرسل لي رسالة أثناء سفره، ولما رجع اجتمعنا وسألني عن قراري، وأكد لي أن خياره الأول والثاني والثالث هو الترشح معي».

واختتم الخطيب حديثه بالإشارة إلى أن مجلس إدارة الأهلي يستعين بلجنة من الحكماء في القرارات المصيرية، مؤكدًا: «نستشير لجان الحكماء في النادي قبل اتخاذ أي قرار مهم».