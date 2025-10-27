عبد المنعم سعيد: حماس دمّرت اتفاق أوسلو.. ومصر تبذل جهودًا كبرى لتوحيد الصف الفلسطيني

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن الانقسامات الفلسطينية تظلّ من أكثر العوامل إيلامًا في مسار القضية الفلسطينية، موضحًا أنها أضرت كثيرًا بمساعي الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بعدما استمر الانقسام الداخلي بين الفصائل لسنوات طويلة.

وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأزمة التاريخية في فلسطين تتمثل في عدم إدراك توازنات القوى داخل الساحة السياسية، وهو ما جعل الأجيال الجديدة تنشأ على واقع من الانشقاق والفرقة، بدلًا من الوحدة والاتفاق، مؤكدًا أن هذا الانقسام أضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الخارجية.

وأشار عبد المنعم سعيد، إلى أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، كما تبذل مع الدول العربية والولايات المتحدة جهودًا متواصلة لضمان استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط، موضحًا أن حركة حماس دمّرت اتفاق أوسلو بتصرفاتها، موضحًا أنه لو سلّمت السلاح للسلطة الوطنية الفلسطينية، فإن من يسلمون السلاح يمكنهم العيش بسلام داخل المجتمع الفلسطيني كمدنيين، وهو ما يمهّد لاستعادة وحدة القرار الفلسطيني.