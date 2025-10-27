أحمد موسى: مصر الحضارة والتاريخ.. شاء من شاء وأبى من أبى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تمتلك تاريخًا استثنائيًا ورصيدًا ضخمًا من الرموز في كل المجالات، مشيرًا إلى أن ما يقدمه من أسماء هو "جزء بسيط جدًا من تاريخ بلد عظيم اسمه مصر".

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن النجم الكبير عادل إمام هو واحد من الرموز التي لن تتكرر، متسائلًا: "كم عادل إمام موجود في العالم العربي، كم محمد صلاح، كم أحمد زويل؟ كم نجيب محفوظ، كم أم كلثوم" مؤكدًا أن مصر لا مثيل لها في إنتاج العظماء في مختلف المجالات من الفن إلى الأدب والعلم والسياسة.

وأضاف أن مصر بلد الحضارة الممتدة منذ 7 آلاف عام، مضيفًا: “في كل مكان بالعالم ستجد مصريًا، في كل دولة من الـ193 دولة هناك أبناء لمصر يرفعون اسمها عاليًا، لأننا بلد الحضارة والعلم والثقافة والفن.”

وشدد على أن مصر هي التي علمت العالم الفنون والثقافة، قائلاً: "العالم العربي كله اتعلم من مصر، اتعلم الفن والثقافة والإعلام، مصر جاءت ثم جاء التاريخ، الحضارة المصرية هي الأصل وكل ما بعدها امتداد لها".

وأوضح أن هناك علمًا كاملاً اسمه "علم المصريات"، وهو علم مصري خالص يُدرس في مختلف جامعات العالم، مضيفًا أن العلماء مثل الدكتور زاهي حواس يمثلون واجهة حضارية لمصر أمام العالم.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن المصريين هم رواد في جميع مجالات الحياة، قائلاً: “نحن من نملك القوة الناعمة التي لا تضاهيها قوة، من الفنون إلى الأدب إلى العلوم، مصر دائمًا في المقدمة شاء من شاء وأبى من أبى.”

واختتم: "افخر ببلدك، غني لبلدك، ارفع علم بلدك، وتحدث عنها بكل قوة، لأن مجرد قولك أنا مصري كافي لتنال الاحترام والفخر في أي مكان في العالم".