بلد التاريخ والرموز في كل المجالات.. أحمد موسى: مصر لا تنسى عظماءها

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر ستظل وفية لأبنائها العظماء الذين ساهموا في صناعة مجدها ورفعتها عبر التاريخ، موضحًا أن هؤلاء الرموز من فنانين ومثقفين وعلماء ورجال دين، يشكلون وجدان الأمة وذاكرتها الحية.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، إن مصر تفخر بكل من أناروا دروبها في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن من بين هؤلاء: عادل إمام، عمر الشريف، صلاح السعدني، عبد الحليم حافظ، سعاد حسني، محمد فريد، مصطفى كامل، نجيب محفوظ، أم كلثوم، ومحمد منير وغيرهم من القامات التي يصعب حصرها.

وأوضح أن الحديث عن تاريخ مصر العريق يحتاج إلى سنوات طويلة، مضيفًا: “لو اتكلمنا من النهارده للسنة الجاية، مش هنقدر نغطي كل تاريخ مصر، لأنها بلد مليانة بالرموز في كل مجال”.

وأشار موسى إلى أن مصر تمتلك إرثًا زاخرًا بالإنجازات في السياسة والفكر والعلم والفن، مذكرًا بأن الرئيس أنور السادات نال جائزة نوبل للسلام، والروائي نجيب محفوظ فاز بنوبل في الأدب، كما حصل العالم أحمد زويل على الجائزة نفسها في الكيمياء، والدكتور محمد البرادعي كذلك، رغم ما وصفه موسى بـ«الأخطاء والكوارث» التي تلت ذلك.

وأضاف أن مصر لا تضاهيها أي دولة في عدد رموزها وإسهاماتهم العالمية، قائلاً: “قولوا لي مين عنده تاريخ زي مصر؟ عندنا رموز في الفن والثقافة والرياضة والعلم، بيشكلوا قوة ناعمة للعالم كله.”

واعتبر موسى أن النجم العالمي محمد صلاح نموذج مشرف لجيل جديد من المصريين الذين يرفعون اسم بلدهم في المحافل الدولية، مؤكدًا أن مصر قادرة دائمًا على إنجاب العظماء.

واختتم حديثه قائلاً: “مهما قلت عن مصر مش هوفيها حقها؛ لأن كل جيل فيها بيطلع منه عباقرة ومبدعين بيكملوا مسيرة العظمة”.