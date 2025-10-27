قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر يزف بشرى لجمهور النادي الأهلي
رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا بريق السياحة المصرية
تركيا تشتري 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بـ11 مليار دولار
محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت
ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بلد التاريخ والرموز في كل المجالات.. أحمد موسى: مصر لا تنسى عظماءها

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر ستظل وفية لأبنائها العظماء الذين ساهموا في صناعة مجدها ورفعتها عبر التاريخ، موضحًا أن هؤلاء الرموز من فنانين ومثقفين وعلماء ورجال دين، يشكلون وجدان الأمة وذاكرتها الحية.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، إن مصر تفخر بكل من أناروا دروبها في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن من بين هؤلاء: عادل إمام، عمر الشريف، صلاح السعدني، عبد الحليم حافظ، سعاد حسني، محمد فريد، مصطفى كامل، نجيب محفوظ، أم كلثوم، ومحمد منير وغيرهم من القامات التي يصعب حصرها.

وأوضح أن الحديث عن تاريخ مصر العريق يحتاج إلى سنوات طويلة، مضيفًا: “لو اتكلمنا من النهارده للسنة الجاية، مش هنقدر نغطي كل تاريخ مصر، لأنها بلد مليانة بالرموز في كل مجال”.

وأشار موسى إلى أن مصر تمتلك إرثًا زاخرًا بالإنجازات في السياسة والفكر والعلم والفن، مذكرًا بأن الرئيس أنور السادات نال جائزة نوبل للسلام، والروائي نجيب محفوظ فاز بنوبل في الأدب، كما حصل العالم أحمد زويل على الجائزة نفسها في الكيمياء، والدكتور محمد البرادعي كذلك، رغم ما وصفه موسى بـ«الأخطاء والكوارث» التي تلت ذلك.

وأضاف أن مصر لا تضاهيها أي دولة في عدد رموزها وإسهاماتهم العالمية، قائلاً: “قولوا لي مين عنده تاريخ زي مصر؟ عندنا رموز في الفن والثقافة والرياضة والعلم، بيشكلوا قوة ناعمة للعالم كله.”

واعتبر موسى أن النجم العالمي محمد صلاح نموذج مشرف لجيل جديد من المصريين الذين يرفعون اسم بلدهم في المحافل الدولية، مؤكدًا أن مصر قادرة دائمًا على إنجاب العظماء.

واختتم حديثه قائلاً: “مهما قلت عن مصر مش هوفيها حقها؛ لأن كل جيل فيها بيطلع منه عباقرة ومبدعين بيكملوا مسيرة العظمة”.

مصر حضارة التاريخ عظماء مصر المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

ترشيحاتنا

الجيش الصومالي يعلن مقتل قائد بارز في مليشيات الشباب الإرهابية

الجيش الصومالي يعلن مقتل قائد بارز في مليشيا الشباب

الصين

الصين تعارض العقوبات البريطانية ضد الشركات الصينية بحجة "الارتباط بروسيا"

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحث مع السفير الياباني دعم التنمية في ليبيا

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحث مع السفير الياباني دعم التنمية في ليبيا

بالصور

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت
مهرة مدحت
مهرة مدحت

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

العجينة الذهبية.. السر اللي هيخلي كل معجناتك تطلع هشة ولذيذة في وقت قياسي

العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة

فيديو

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد