مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية

شارك الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في احتفالية اليوبيل الماسي بمناسبة مرور خمسة وسبعين عامًا على تأسيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وانطلاق خدماتها في المجتمع المصري والتي أُقيمت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك تلبيةً لدعوة كريمة من الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وتأتي مشاركة مفتي الجمهورية، في هذا الحدث الكبير، في إطار تعزيز العلاقات الطيبة وروح التعاون بين المؤسسات الدينية والوطنية في خدمة المجتمع، وتأكيدًا على حرص دار الإفتاء المصرية على دعم قيم المواطنة والتعايش المشترك، وتقديرها للجهود التي تبذلها الهيئة القبطية الإنجيلية في خدمة المجتمع المصري وترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية والعمل المشترك.

أبرز حضور احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية

وشهد الحفل حضور عدد من الوزراء، وكبار رجالات الدولة، من بينهم السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، ونيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والشخصيات العامة.

مفتي الجمهورية يجتمع بمدير مركز الإمام الليث بن سعد لفقه التعايش

يذكر أن الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، اجتمع بمكتبه، اليوم الإثنين، بمقر دار الإفتاء المصرية، بالشيخ أحمد بسيوني، مدير مركز الإمام الليث بن سعد لفقه التعايش، أحد المراكز المستحدثة التابعة لدار الإفتاء وبعض المشايخ أعضاء المركز؛ لمناقشة ملامح الانطلاقة الأولى للمركز وخطته العلمية في خدمة قضايا التعايش والعيش المشترك.

وخلال اللقاء، أكد مفتي الجمهورية، أن تأسيس المركز يأتي في إطار رؤية دار الإفتاء لتوسيع نشاطها العلمي والفكري، واستثمار تراث الأئمة المصريين الكبار في بناء خطاب ديني رصين يعزّز قيم التسامح والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن الإمام الليث بن سعد يمثِّل أحد النماذج المضيئة في تاريخ الفكر الإسلامي، إذ جمع بين سعة العلم، ونقاء الفهم، ورحابة العقل، وهي القيم التي يسعى المركز إلى ترجمتها في دراساته ومشروعاته القادمة.

كما وجَّه بضرورة أن يتبنّى المركز رؤية واضحة تُركّز على إبراز مفهوم فقه التعايش من منظور علمي راسخ، مع فتح آفاق التعاون مع المراكز البحثية داخل الدار وخارجها، وتنظيم فعاليات علمية تسهم في تعريف الأجيال الجديدة بروح الفقه الوسطي الأصيل.و

ثمن ما يبذله القائمون على المركز من جهد مخلص، مؤكدًا أن دار الإفتاء ستظل حاضنة لكل مشروع علمي يخدم مقاصد الشريعة، ويعزِّز صورة الإسلام السمحة في وجدان الناس.