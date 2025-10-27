قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا بريق السياحة المصرية
تركيا تشتري 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بـ11 مليار دولار
محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت
ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
أحمد موسى: مصر أرض العظماء لا تنسى أبناءها الذين صنعوا مجدها
بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
أسماء عبد الحفيظ

الفطور هو الوجبة الأهم في اليوم، فهو يحدد مستوى النشاط والتركيز طوال ساعات الصباح. ومن بين الخيارات الشعبية التي يعشقها الكثيرون مزيج العسل والفطير، لما فيه من طاقة وطعم لذيذ. 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟  
 

 أوضحت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية، ماذا يحدث فعليًا للجسم عند تناول هذا المزيج كل صباح؟ وأوضحت فى تصريحات خاصة الأتي:

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟  
 

العسل مصدر طبيعي للطاقة

العسل يحتوي على سكريات طبيعية مثل الغلوكوز والفركتوز، وهي تُمتص بسرعة لتمنح الجسم دفعة طاقة فورية. تناول ملعقة أو اثنتين من العسل صباحًا يساعد على تنشيط الدماغ وتحسين الأداء العقلي لأنه يمد الخلايا العصبية بالغلوكوز اللازم لعملها.
كما يحتوي العسل على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويد، التي تحمي خلايا الجسم من التلف وتدعم جهاز المناعة.

الفطير والكربوهيدرات المعقدة

الفطير يعد من المخبوزات الغنية بالكربوهيدرات، وهي المصدر الأساسي للطاقة. وعند تناوله مع العسل، يحصل الجسم على توازن مثالي بين السكريات السريعة والبطيئة الامتصاص، مما يمنح طاقة مستمرة دون الشعور بالخمول السريع.
كما يحتوي الفطير على ألياف إذا كان مصنوعًا من دقيق القمح الكامل، تساعد على تنظيم الهضم وتحسين حركة الأمعاء.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟ 

فوائد تناول العسل والفطير معًا

هذا المزيج يمد الجسم بطاقة عالية في الصباح، ويفيد بشكل خاص الطلاب والعمال الذين يحتاجون إلى تركيز ونشاط خلال اليوم. كما يساعد على تحسين المزاج بفضل تأثير العسل على زيادة إفراز هرمون السيروتونين المعروف بهرمون السعادة.

العسل يحتوي كذلك على إنزيمات طبيعية تساهم في تحسين امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، مما يجعل الفطور أكثر فاعلية في دعم الجسم بالعناصر المفيدة.

التأثير على الجهاز الهضمي

تناول العسل على معدة فارغة يساعد في تهدئة المعدة وتحفيز إفراز العصارات الهضمية. كما أن وجود الفطير يوفر قاعدة غذائية تمنع الحموضة وتُسهل عملية الهضم. هذا المزيج يقلل أيضًا من الانتفاخ والشعور بالثقل مقارنةً بالوجبات الدسمة.

هل هناك أضرار محتملة؟

رغم الفوائد الكبيرة، يجب الانتباه إلى الكمية. الإفراط في تناول العسل أو الفطير قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية وارتفاع مستوى السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري. من الأفضل الاكتفاء بقطعة فطير متوسطة الحجم مع ملعقة أو اثنتين من العسل الطبيعي، وتجنب الإضافات الدهنية مثل السمن الصناعي.

العسل والفطير والرياضة الصباحية

هذا المزيج مناسب جدًا قبل ممارسة الرياضة، إذ يمد الجسم بالطاقة السريعة دون التسبب بعسر هضم. كما يساعد على تحسين الأداء الرياضي بفضل محتواه من السكريات البسيطة والمعادن.

