ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

الفطور هو الوجبة الأهم في اليوم، فهو يحدد مستوى النشاط والتركيز طوال ساعات الصباح. ومن بين الخيارات الشعبية التي يعشقها الكثيرون مزيج العسل والفطير، لما فيه من طاقة وطعم لذيذ.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟



أوضحت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية، ماذا يحدث فعليًا للجسم عند تناول هذا المزيج كل صباح؟ وأوضحت فى تصريحات خاصة الأتي:

العسل مصدر طبيعي للطاقة

العسل يحتوي على سكريات طبيعية مثل الغلوكوز والفركتوز، وهي تُمتص بسرعة لتمنح الجسم دفعة طاقة فورية. تناول ملعقة أو اثنتين من العسل صباحًا يساعد على تنشيط الدماغ وتحسين الأداء العقلي لأنه يمد الخلايا العصبية بالغلوكوز اللازم لعملها.

كما يحتوي العسل على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويد، التي تحمي خلايا الجسم من التلف وتدعم جهاز المناعة.

الفطير والكربوهيدرات المعقدة

الفطير يعد من المخبوزات الغنية بالكربوهيدرات، وهي المصدر الأساسي للطاقة. وعند تناوله مع العسل، يحصل الجسم على توازن مثالي بين السكريات السريعة والبطيئة الامتصاص، مما يمنح طاقة مستمرة دون الشعور بالخمول السريع.

كما يحتوي الفطير على ألياف إذا كان مصنوعًا من دقيق القمح الكامل، تساعد على تنظيم الهضم وتحسين حركة الأمعاء.

فوائد تناول العسل والفطير معًا

هذا المزيج يمد الجسم بطاقة عالية في الصباح، ويفيد بشكل خاص الطلاب والعمال الذين يحتاجون إلى تركيز ونشاط خلال اليوم. كما يساعد على تحسين المزاج بفضل تأثير العسل على زيادة إفراز هرمون السيروتونين المعروف بهرمون السعادة.

العسل يحتوي كذلك على إنزيمات طبيعية تساهم في تحسين امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، مما يجعل الفطور أكثر فاعلية في دعم الجسم بالعناصر المفيدة.

التأثير على الجهاز الهضمي

تناول العسل على معدة فارغة يساعد في تهدئة المعدة وتحفيز إفراز العصارات الهضمية. كما أن وجود الفطير يوفر قاعدة غذائية تمنع الحموضة وتُسهل عملية الهضم. هذا المزيج يقلل أيضًا من الانتفاخ والشعور بالثقل مقارنةً بالوجبات الدسمة.

هل هناك أضرار محتملة؟

رغم الفوائد الكبيرة، يجب الانتباه إلى الكمية. الإفراط في تناول العسل أو الفطير قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية وارتفاع مستوى السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري. من الأفضل الاكتفاء بقطعة فطير متوسطة الحجم مع ملعقة أو اثنتين من العسل الطبيعي، وتجنب الإضافات الدهنية مثل السمن الصناعي.

العسل والفطير والرياضة الصباحية

هذا المزيج مناسب جدًا قبل ممارسة الرياضة، إذ يمد الجسم بالطاقة السريعة دون التسبب بعسر هضم. كما يساعد على تحسين الأداء الرياضي بفضل محتواه من السكريات البسيطة والمعادن.