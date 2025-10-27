وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة بعنوان “التغير فى توازن القوى الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأمن القومى المصرى”.

وحضر المناقشة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والخبراءالإستراتيجيين والشخصيات العامة والإعلاميين .

بدأت المراسم بكلمة اللواء أح شريف فكرى رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية أشار خلالها إلى الدور الرئيسى الذى يقوم به مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة فى دراسة وتحليل التطور المستمر للحروب والأحداث المعاصرة بما يمكن القوات المسلحة من تطوير قدراتها لحماية ركائز الأمن القومي.

وأكد أن موضوع البحث يأتى فى إطار تحقيق الإستفادة من كافة المتغيرات التى تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.

وشارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين فى مجال الدراسات الإستراتيجية والسياسية ، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والسيناريوهات المقترحة للتعامل مع التحولات الدولية والإقليمية فى المنطقة لتحقيق متطلبات الأمن القومى للدولة المصرية ، وأُختتم بالرد على إستفسارات وتساؤلات الحاضرين .

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور ، مشيداً بموضوع البحث والجهد المبذول به كما أشار إلى أهمية الإستفادة من كافة الإمكانات والقدرات المتاحة والإستمرار فى البحث والتطوير الذى يحقق للقوات المسلحة أعلى درجات الجاهزية القتالية وفق أسس علمية تتماشى مع التطور الذى تشهده كافة الإستراتيجيات العسكرية الحديثة.