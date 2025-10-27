قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا
مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
أخبار البلد

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة
محمد إبراهيم

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة بعنوان “التغير فى توازن القوى الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية وتأثيرها على الأمن القومى المصرى”.

وحضر المناقشة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والخبراءالإستراتيجيين والشخصيات العامة والإعلاميين .

بدأت المراسم بكلمة اللواء أح شريف فكرى رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية أشار خلالها إلى الدور الرئيسى الذى يقوم به مركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة فى دراسة وتحليل التطور المستمر للحروب والأحداث المعاصرة بما يمكن القوات المسلحة من تطوير قدراتها لحماية ركائز الأمن القومي.

وأكد أن موضوع البحث يأتى فى إطار تحقيق الإستفادة من كافة المتغيرات التى تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.

وشارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين فى مجال الدراسات الإستراتيجية والسياسية ، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والسيناريوهات المقترحة للتعامل مع التحولات الدولية والإقليمية فى المنطقة لتحقيق متطلبات الأمن القومى للدولة المصرية ، وأُختتم بالرد على إستفسارات وتساؤلات الحاضرين .

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور ، مشيداً بموضوع البحث والجهد المبذول به  كما أشار إلى أهمية الإستفادة من كافة الإمكانات والقدرات المتاحة والإستمرار فى البحث والتطوير الذى يحقق للقوات المسلحة أعلى درجات الجاهزية القتالية وفق أسس علمية تتماشى مع التطور الذى تشهده كافة الإستراتيجيات العسكرية الحديثة.

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

جريمة اطفال اللبيني

جريمة أطفال اللبيني.. صاحب محل ينهي حياة عشيقته وأولادها ويتخلص من جثثهم

مدينتى

مدينتي للجولف تحتضن النسخة الـ104 من بطولة مصر المفتوحة

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية الاستثمار فى مجالات الاتصالات والتحول الرقمى

بالصور

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

