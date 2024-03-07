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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير عبرية: واشنطن تدرس فرض قيودا على استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية

صدى البلد

سلط تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية الضوء على التقارير الأمريكية التي تتحدث عن دراسة الولايات المتحدة لفرض "قيود" على استخدام الأسلحة الأمريكية إذا مضت إسرائيل قدما في خطتها لغزو واحتياج رفح في جنوب قطاع غزة، حسبما كتب الكاتب في صحيفة واشنطن بوست ديفيد إجناتيوس في مقال رأي.

وبحسب إجناتيوس، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تقرر بعد ما إذا كانت ستضع شروطًا أو عقوبات على إسرائيل فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الأمريكية في عملية عسكرية في رفح، لكن حقيقة أن الولايات المتحدة تدرس مثل هذه الإجراءات تعكس قلقها المتزايد بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٥٣ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى. 

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي تسعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدا و113 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى30717 شهيدا و72156 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وفي رفح قصف جيش الاحتلال منزلا شرق المدينة ما ادى لاصابة عدد من الفلسطينيين بجراح.

إسرائيل عبرية غزة رفح واشنطن

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