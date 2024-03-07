انتظام الحركة في نفق الأزهر.. تفاصيل الحالة المرورية اليوم الخميس 7 مارس|فيديو

استعرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم، الخميس 7 مارس 2024.

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومستمرة حتى ميدان العباسية، وعند تقاطع شارع صلاح سالم توجد كثافات نسبية، وتوجد سيولة مرورية عند كوبري الجلاء مستمرة حتى طريق العروبة.

وعند كوبري المطار، ستختفي الكثافات النسبية في أثناء الدخول إلى طريق المطار، وعند كوبري الحدائق للقادم من منطقة الزاوية ومتجه إلى الفنجري نفس الأمر، وهو ما يتكرر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

ويشهد نفق الأزهر انتظاما في حركة المرور للقادم من صلاح سالم ومتجه إلى ميدان الأوبرا والعكس، كما ظهر انتظام في حركة سير السيارات في شارع رمسيس وصولا إلى غمرة ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر.